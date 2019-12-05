جناح ليفربول: علينا التعلم من أخطائنا مع الاستمرار في الفوز بالمباريات

يؤمن جيردان شاكيري جناح ليفربول أن العمل الشاق الذي يقدمه في ميلوود يؤتي بثماره، عقب مشاركته أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي مساء الأربعاء.

وسجل النجم السويسري هدفاً في الفوز الذي تحقق بخمسة أهداف مقابل هدفين على إيفرتون، بعد أن ظل غائباً لفترة بسبب الإصابة في الساق.

وقال شاكيري لموقع ناديه: "أعتقد أن الجميع رأى كم استمتعت على أرض الملعب. كنت سعيداً عندما علمت أنني سأشارك. كنت أرغب في تقديم الأداء الجيد".

وأضاف "لقد عملت بجد خلال الأشهر القليلة الماضية، لذلك أنا سعيد بالعودة. لم يكن من السهل العودة مباشرة وخوض الدربي، لكنني كنت واثقاً من قدرتي على العمل بشكل جيد. كان يوماً جيداً بالنسبة لنا".

وأكمل "الشوط الأول كان لا يصدق. من الواضح أننا غيرنا التشكيل قليلاً. الفضل للأداء الجيد يعود للفريق. كان الأمر مثيراً إلى حدا ما، وعلينا أن نتعلم من أخطائنا. هذه هي كرة القدم. أمامنا فترة مكثفة وعلينا الاستمرار والفوز بالمباريات. هذا هو أهم شيء".

وواصل "يمكنك أن ترى أننا نمتلك الموهبة، وأننا نقوم بعمل شاق. نحن نتدرب بقوة كل يوم. في نهاية اليوم، يتعين عليك الفوز بالمباريات، ونحن الآن في وضع جيد للغاية. لدينا فريق كبير. أتمنى أن نحافظ على هذا حتى نهاية الموسم".

وأتم الدولي السويسري "نحن نتدرب كل يوم معا ولدينا الكثير من المرح هنا. يمكن للجميع متابعة هذا على أرض الملعب ورؤية كيف نلعب معاً. هذا أمر لا يصدق".

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