مؤتمر فايلر: درسنا الهلال جيدا.. نريد الفوز

الخميس، 05 ديسمبر 2019 - 20:55

كتب : حسام نور الدين

فايلر - الأهلي

قال ريني فايلر المدير الفني للأهلي إنه درس الهلال السوداني جيدا وأعد لاعبيه بأفضل طريقة لتلك المواجهة.

ويستضيف الأهلي منافسه الهلال غدا الجمعة في استاد السلام في ثاني جولات دوري أبطال إفريقيا لحساب المجموعة الثانية.

وقال فايلر في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الخميس: "هذه مباراة هامة جدا ونتطلع للفوز من أجل حصد ثلاث نقاط هامة".

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وواصل "نحترم جميع منافسينا وكل المباريات الإفريقية قوية للغاية".

وأتم المدرب السويسري حديثه "جهزنا اللاعبين بأفضل شكل ممكن من خلال الاستشفاء بعد لقاء كأس مصر أمام بني سويف لنستعد للقاء الهلال".

وخسر الأهلي مباراته الأولى في البطولة أمام النجم الساحلي بهدف مقابل لا شيء، أما الهلال ففاز على بلاتينيوم بهدفين لهدف.

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