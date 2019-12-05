فتح حجز تذاكر لقاء الزمالك وبريميرو مع "تذكرتي".. وتحديد أسعار التذاكر

فتح باب الحجز الإلكتروني لتذاكر مواجهة الزمالك وبريميرو دي أجوستو في دوري أبطال إفريقيا.

الزمالك يواجه بريميرو دي أجوستو يوم السبت على ملعب السلام في الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وتقرر فتح باب الحجز الإلكتروني من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بشركة "تذكرتي"، مع عدم استلام التذاكر دون وجود بطاقة المشجع، على أن تُستلم التذاكر خلال فروع "أورانج" إلى جانب منفذ في نادي الزمالك.

وأتفق مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور مع "تذكرتي" على أسعار التذاكر والتي جاءت على النحو التالي:

درجة ثالثة يسار (50 جنيها) – درجة ثانية (75 جنيها) – درجة أولى يسار (100 جنيه) – مقصورة جانبية (200 جنيه) – مقصورة رئيسية (300 جنيه).

وخسر الزمالك مباراته الأولى في دوري الأبطال بالسقوط بثلاثية في ملعب مازيمبي في الجولة الأولى.

بينما تعادل بريميرو دي أجوستو مع نظيره زيسكو.

ويمكنك اختيار تشكيل الزمالك في المباراة من هنا

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