قائد بريميرو دي أجوستو: ندرك قوة الزمالك لكن نريد نتيجة إيجابية

قال داني ماسنجونا قائد فريق بريميرو دي أجوستو إنه يدرك مدى قوة منافسه المقبل الزمالك ولكنه شدد في الوقت ذاته أن فريقه يريد تحقيق نتيجة إيجابية.

وقال قائد الفريق الأنجولي في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الخميس: "المباراة صعبة للغاية خاصة بعد هزيمة الزمالك أمام مازيمبي في الجولة الأولى".

وأضاف "لكننا نركز على تحقيق نتيجة إيجابية للحصول على دفعة قوية نحو التأهل لدور الـ16".

وأتم ماسنجونا "ندرك قوة الزمالك جيدا ولكننا نريد نتيجة إيجابية".

ويحل الفريق الأنجولي يوم السبت المقبل ضيفا على الزمالك في استاد السلام لملاقاته في ثاني جولات دوري أبطال إفريقيا لحساب المجموعة الأولى.

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