مؤتمر مدرب أجوستو: لا نعاني من أي غيابات ضد الزمالك.. المباراة صعبة على كلينا

الخميس، 05 ديسمبر 2019 - 19:26

كتب : أحمد شوقي صلاح

دراجان يوفيتش - بريميرو دي أجوستو

قال دراجان يوفيتش المدير الفني لفريق بريمييرو دو أجوستو إن فريقه جاء إلى مصر لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك بعدما تعادل في الجولة الأولى مع زيسكو يونايتد.

وتحدث يوفيتش في المؤتمر الصحفي اليوم الخميس قائلا: "أعرف أن الزمالك استبدل مدربه مؤخرا والمباراة ستكون صعبة للغاية على كلينا".

وأكمل "لا نعاني من أي غيابات أمام الزمالك وكل اللاعبين في القائمة متاحين".

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وأضاف يوفيتش "نتائج الجولة الأولى في تعادلنا وهزيمة الزمالك ضد مازيمبي ستجعل المباراة المقبلة بيننا أكثر صعوبة".

وأتم "الزمالك فريق كبير ويسعى للفوز ومواصلة البطولة لأنه مرشح للفوز باللقب، والأمر أيضا ينطبق علينا".

ويحل الفريق الأنجولي يوم السبت المقبل ضيفا على الزمالك في استاد السلام لملاقاته في ثاني جولات دوري أبطال إفريقيا لحساب المجموعة الأولى.

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