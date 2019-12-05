كارتيرون: لقاء بريميرو هو الخطوة الأولى للتأهل.. والوقت ليس كافيا للعمل بشكل كامل

لا يفكر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك في المقعد الشاغر في قائمة فريقه الإفريقي، فكل تركيزه حاليا على مباريات الفريق.

الزمالك يستعد لمواجهة بريميرو دي أجوستو يوم السبت في الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

لقاء إفريقي هو الأول لـ الزمالك تحت قيادة كارتيرون.

وقال باتريس: "مواجهة بريميرو دي أجوستو هامة للغاية بالنسبة لنا وخصوصا بعد الخسارة أمام مازيمبي".

وأضاف في المؤتمر الحصفي "سنقاتل من أجل الفوز في الثلاث مواجهات التي نخوضها على ملعبنا، وذلك من أجل الصعود للدور التالي، ولقاء بريميرو هو الخطوة الأولى لنا للصعود".

وأكمل حديثه قائلا: "المواجهة ستكون قوية للغاية. جاهزون للانتصار رغم ضيق الوقت".

وأوضح "نعمل على الحالة النفسية والذهنية للاعبين لعبور اللقاء. الوقت ليس كافيا بين المباريات حتى الآن للعمل بشكل كامل مع الفريق، وبالتالي نُركز على الجانب النفسي والبدني".

ويرى مدرب الزمالك "النسخة الحالية من دوري الأبطال قوية للغاية بسبب عدم وقوع أي مفاجآت في الأدوار الاقصائية الأولى عكس النسخ الماضية".

وتابع "فرص الصعود في مجموعتنا متكافئة بين الجميع. مازيمبي لم يخسر على ملعبه منذ 10 سنوات، وزيسكو هو بطل زامبيا، وبريميرو قوي للغاية. سنعمل على التأهل للدور المقبل رغم صعوبة المنافسة".

وعن قائمة الزمالك الإفريقية، قال كارتيرون: "لا أفكر في الوقت الحالي في المركز الشاغر في القائمة".

وأردف "كل تركيزي في تحقيق نتائج طيبة في كل البطولات. نمتلك مجموعة لاعبين مميزين في كل مركز، ولا أفكر حاليا في القائمة".

وخسر الزمالك مباراته الأولى في دوري الأبطال بالسقوط بثلاثية في ملعب مازيمبي في الجولة الأولى.

بينما تعادل بريميرو دي أجوستو مع نظيره زيسكو.

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