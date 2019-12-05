كارتيرون: لقاء بريميرو هو الخطوة الأولى للتأهل.. والوقت ليس كافيا للعمل بشكل كامل

الخميس، 05 ديسمبر 2019 - 19:20

كتب : أحمد شوقي صلاح

كارتيرون - الزمالك

لا يفكر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك في المقعد الشاغر في قائمة فريقه الإفريقي، فكل تركيزه حاليا على مباريات الفريق.

الزمالك يستعد لمواجهة بريميرو دي أجوستو يوم السبت في الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

لقاء إفريقي هو الأول لـ الزمالك تحت قيادة كارتيرون.

أخبار متعلقة

خبر في الجول – 3 أسباب لإقامة لقاء الزمالك في السلام.. ولماذا لم يطلق عليه استاد الأهلي مران الزمالك – اجتماع بين كارتيرون واللاعبين.. ويقود التدريبات البدنية بنفسه خبر في الجول – حتى الآن.. الزمالك وبريمييرو دي أجوستو على استاد السلام فيديو في الجول – جمال حمزة يختار أجمل هدف سجله وأفضل لاعب زامله.. ويختبر معلوماته عن الزمالك

وقال باتريس: "مواجهة بريميرو دي أجوستو هامة للغاية بالنسبة لنا وخصوصا بعد الخسارة أمام مازيمبي".

وأضاف في المؤتمر الحصفي "سنقاتل من أجل الفوز في الثلاث مواجهات التي نخوضها على ملعبنا، وذلك من أجل الصعود للدور التالي، ولقاء بريميرو هو الخطوة الأولى لنا للصعود".

وأكمل حديثه قائلا: "المواجهة ستكون قوية للغاية. جاهزون للانتصار رغم ضيق الوقت".

وأوضح "نعمل على الحالة النفسية والذهنية للاعبين لعبور اللقاء. الوقت ليس كافيا بين المباريات حتى الآن للعمل بشكل كامل مع الفريق، وبالتالي نُركز على الجانب النفسي والبدني".

ويرى مدرب الزمالك "النسخة الحالية من دوري الأبطال قوية للغاية بسبب عدم وقوع أي مفاجآت في الأدوار الاقصائية الأولى عكس النسخ الماضية".

وتابع "فرص الصعود في مجموعتنا متكافئة بين الجميع. مازيمبي لم يخسر على ملعبه منذ 10 سنوات، وزيسكو هو بطل زامبيا، وبريميرو قوي للغاية. سنعمل على التأهل للدور المقبل رغم صعوبة المنافسة".

وعن قائمة الزمالك الإفريقية، قال كارتيرون: "لا أفكر في الوقت الحالي في المركز الشاغر في القائمة".

وأردف "كل تركيزي في تحقيق نتائج طيبة في كل البطولات. نمتلك مجموعة لاعبين مميزين في كل مركز، ولا أفكر حاليا في القائمة".

وخسر الزمالك مباراته الأولى في دوري الأبطال بالسقوط بثلاثية في ملعب مازيمبي في الجولة الأولى.

بينما تعادل بريميرو دي أجوستو مع نظيره زيسكو.

ويمكنك اختيار تشكيل الزمالك في المباراة من هنا

طالع أيضا

أسباب إقامة لقاء الزمالك في ملعب السلام

أولى مفاجآت كأس مصر

تصريحات مثيرة من المحمدي

عوامل صحوة الاتحاد السكندري

بودكاست في الجول - الدوري ع الهادي (6).. البسترة

في إفريقيا الزمالك كارتيرون بريميرو دي أجوستو

نرشح لكم

أخر الأخبار

مؤتمر مدرب أول أغسطس: لا نعاني من أي غيابات ضد الزمالك.. المباراة صعبة على كلينا 15 دقيقة | إفريقيا
كارتيرون: لقاء بريميرو هو الخطوة الأولى للتأهل.. والوقت ليس كافيا للعمل بشكل كامل 21 دقيقة | إفريقيا
بالفيديو - خامس مرة في تاريخها.. البحرين لنهائي خليجي 24 على حساب العراق 33 دقيقة | الوطن العربي
مدرب أبو قير لـ في الجول: لم نلعب بالتشكيل الأساسي ضد الإنتاج.. وسؤال للجنة المسابقات 34 دقيقة | مصر
رباعية ممتعة لكتيبة جلال في كأس مصر.. المصري يعبر قنا ويضرب موعدا مع المقاولون 39 دقيقة | مصر
ثلاثي أبو قير يشرح لـ في الجول سبب تخطي الإنتاج.. "وثقنا في الفوز" 57 دقيقة | مصر

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 في الجول يكشف القصة الكاملة حول "مرض" ميتشو 2 ميتشو لـ في الجول: لست سوبرمان.. الوعود لا تُنفذ ولم أقم بشراء حب اللاعبين 3 تقرير برتغالي: أفيش يشكو كهربا لـ فيفا.. اللاعب وقع لـ الأهلي 4 محامي النقاز لـ في الجول: اللاعب ربح قضيته ضد الزمالك وفسخ تعاقده

قد ينال إعجابك