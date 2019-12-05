خاص ثلاثي أبو قير يشرح لـ في الجول سبب تخطي الإنتاج.. "وثقنا في الفوز"
الخميس، 05 ديسمبر 2019 - 18:45
كتب : رضا السنباطي
أبو قير للأسمدة حقق أولى مفاجآت الكأس وتخطى الإنتاج الحربي بركلات الترجيح ليعبر إلى دور الـ16، وثلاثي الفريق عبّر عن ثقته في قدرتهم على الفوز.
وقال محمد طلعت حارس أبو قير الذي تصدى لركلة ترجيح لـFilGoal.com: "كان عندنا ثقة في الصعود، خضنا تدريب على ركلات الترجيح خلال الأيام الماضية
لاحتمالية الوصول لها. التدريبات كانت شاقة، ولذلك امتلك الثقة في التصدي للركلات".
وأضاف "هذه أول مباراة لي في الكأس فلم أخض مباريات التمهيدي، كان هناك تعاون بين الجميع طوال المباراة وبالتالي لم تحدث خطورة كبيرة على المرمى".
وتابع "تعاملت مع عرضيات الإنتاج بثبات، وبعد هدف الإنتاج حمّست اللاعبين فمجهودنا لن يضيع. هدف الإنتاج المارادوني لا يعبر عن أدائنا. كنت دائما اتكلم مع خط الدفاع لمنع تسديد الخصم فهم مميزين في التسديد من خارج المنطقة".
أما قائد الفريق محمود الملك فأوضح "بعد مرور ربع ساعة من بداية المباراة شعرنا بثقتنا في الفوز فليس هناك فارق بينا وبينهم لذلك كنا نحافظ علي أكثر وقت من الدقائق للاحتفاظ بالكرة".
وأشار "هدف الإنتاج لم يؤثر علينا فبعدها حاولنا، والطرد ساعدنا كثيرا في العودة للمباراة مجددا".
وعن تسجيله في ركلات الترجيح "عند تسديدي ركلة الترجيح كنت واثقا من تسجيلها. أحرزت ركلتي جزاء في الدوري ولدي الثقة".
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وتطرق المدافع محمد الكارتة إلى تعليمات المدير الفني "كانت التعليمات بالاستحواذ بالكرة والتمرير العرضي، فلم أسدد مع غلق منطقة العمق لمنع الاختراق. تعليمات المدير الفني المستمرة لنا طوال المباراة سبب المكسب".
وأكمل "في الشوط الأول كنا سنتقدم عليهم. مجريات المباراة أعطت لنا الثقة فنحن من نتحكم في المباراة. هذا اليوم الأسعد لي، نتمنى أن نكافئ المدير الفني بأداء مميز في الدوري".
وفاز أبو قير للأسمدة على الإنتاج الحربي بركلات الترجيح، بعد التعادل بهدف لكل فريق في الوقت الأصلي على استاد السلام، في دور الـ32 من كأس مصر.
سجل مصطفى البدري هدف الإنتاج الحربي الوحيد في الدقيقة الـ62، فيما تعادل مصطفى بدر هدف التعادل في الدقيقة الـ90.
وفي ركلات الترجيح، فاز أبو قير للأسمدة بنتيجة أربعة مقابل اثنين، ليتأهل لدور الـ16.
محمود البدري، ومحمد بازوكا أهدرا للإنتاج الحربي، فيما سجل أبو قير للأسمدة كل ركلاته، ليتأهل للدور التالي.
وينتظر أبو قير للأسمدة، الفائز بين حرس الحدود وبتروجت لمواجهته في الدور المقبل.
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