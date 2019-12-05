أبو قير للأسمدة حقق أولى مفاجآت الكأس وتخطى الإنتاج الحربي بركلات الترجيح ليعبر إلى دور الـ16، وثلاثي الفريق عبّر عن ثقته في قدرتهم على الفوز.

وقال محمد طلعت حارس أبو قير الذي تصدى لركلة ترجيح لـFilGoal.com: "كان عندنا ثقة في الصعود، خضنا تدريب على ركلات الترجيح خلال الأيام الماضية

لاحتمالية الوصول لها. التدريبات كانت شاقة، ولذلك امتلك الثقة في التصدي للركلات".

وأضاف "هذه أول مباراة لي في الكأس فلم أخض مباريات التمهيدي، كان هناك تعاون بين الجميع طوال المباراة وبالتالي لم تحدث خطورة كبيرة على المرمى".

وتابع "تعاملت مع عرضيات الإنتاج بثبات، وبعد هدف الإنتاج حمّست اللاعبين فمجهودنا لن يضيع. هدف الإنتاج المارادوني لا يعبر عن أدائنا. كنت دائما اتكلم مع خط الدفاع لمنع تسديد الخصم فهم مميزين في التسديد من خارج المنطقة".

أما قائد الفريق محمود الملك فأوضح "بعد مرور ربع ساعة من بداية المباراة شعرنا بثقتنا في الفوز فليس هناك فارق بينا وبينهم لذلك كنا نحافظ علي أكثر وقت من الدقائق للاحتفاظ بالكرة".