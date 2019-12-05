صلاح وفان دايك على رأس قائمة ليفربول المشاركة في مونديال الأندية

أعلن يورجن كلوب مدرب ليفربول عن قائمته التي ضمت 23 لاعبا والتي ستسافر إلى قطر للمشاركة في كأس العالم للأندية خلال الشهر الجاري.

ولم تضم القائمة الثنائي جويل ماتيب وفابينيو بسبب الإصابة التي يعاني منها.

كما نوه النادي في بيانه الذي شمل القائمة، أن اللاعبين الذين يعانون من الإصابة أو المرض قبل مباراة الفريق الأولى في كأس العالم للأندية سيتم استبدالهم قبل 24 ساعة من انطلاق المباراة.

وضمت القائمة الثلاثي الهجومي الناري للفريق، محمد صلاح نجم منتخب مصر وساديو ماني وفيرمينو.

ليفربول يخوض أولى مبارياته في البطولة يوم 18 ديسمبر المقبل وينتظر الفائز من مواجهة مونتيري وإما السد القطري أو هينجيني سبورت.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون – أدريان – أندي لونرجران

الدفاع: فيرجيل فان دايك – ديان لوفرين – جو جوميز – أندي روبيرتسون – ترينت أليكساندر أرنولد – نيكو ويليامز

الوسط: جورجينيو فينالدوم – جيمس ميلنر – نابي كيتا – جوردان هيندرسون – أليكس تشامبرلين – آدم لالانا – شريدان شاكيري – كورتيس جونز – هارفي إيليوت

الهجوم: ساديو ماني – محمد صلاح – فيرمينو – ريان بريوستر – ديفوك أوريجي

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