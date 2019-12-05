كشف أحمد ياسر مهاجم المصري أن اللاعبين لا يشغلون بالهم بالتنافس حول صدارة هدافي الكونفدرالية والأهم هو فوز الفريق في المباريات.

أحمد ياسر النادي : المصري المصري

ويتنافس 4 من لاعبي المصري على صدارة الهدافين ببطولة الكونفدرالية ونجح المصري في الفوز بـ 5 مباريات متتالية.

وقال ياسر لـ FilGoal.com: "خط هجوم المصري لا يشغل باله بالتنافس حول صدارة الهدافين بالكونفدرالية ولكن الأهم هو فوز الفريق في أي مواجهة بالبطولة".

وأضاف "تسجيل الأهداف أمر جيد وبالطبع أهميتها مع تأثيرها في سير النتيجة، ولكن لا تنافس بيننا على من يسجل الفريق أهم".

وشدد ياسر "تنافس 4 لاعبين من المصري على هدافي البطولة أمر جيد ولكن نستفيد منه لأجل الفريق ومشواره في الكونفدرالية".

وعن سر تألق اللاعبين على مستوى التهديف أوضح ياسر "إيهاب جلال يخصص لنا فترة تدريبات على المرمى وننفذها كل يوم حتى يعتاد الجميع على طرق اللعب الهجومية".

وكشف "نتدرب أيضا على استغلال الفرص التي تتاح أمام مرمى الخصم بشكل إيجابي، فمدربنا لا يضع علينا أي ضغوط الأهم هو تنفيذ التعليمات".

وأخيرا تحدث ياسر عن افتتاح دور المجموعات بالفوز على نواذيبو الموريتاني قائلا: "ما حدث يجعلنا نصمم على المنافسة على لقب الكونفدرالية".

وأتم تصريحاته "كان يظن البعض انتهاء المباراة بهزيمتنا ولكن نجحنا في تسجيل هدف قاتل عن طريق كريم العراقي".

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