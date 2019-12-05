محمد إيهاب: لا مخرج من أزمة الأثقال.. وهذا ما يمنعني من اللعب بالعلم الأولمبي

الخميس، 05 ديسمبر 2019 - 10:36

كتب : FilGoal

محمد إيهاب

يرى محمد إيهاب صاحب برونزية رفع الأثقال في أولمبياد ريو قبل 3 أعوام أنه لا يوجد مخرج من أزمة قرار إيقاف اللعبة.

المحكمة الرياضة الدولية أكدت قرار الاتحاد الدولي لرفع الأثقال بإيقاف الاتحاد المصري للعبة ذاتها لمدة عامين، وبالتالي حرمان لاعبي رفع الأثقال المصريين من المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة طوكيو 2020، القرار الذي سبق إعلان إيهاب لاعتزاله.

وقال إيهاب: "لا أرى مخرجا لهذه الأزمة".

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وأضاف عبر برنامج "مع شوبير" على إذاعة أون سبورت: "الأولمبياد كانت آخر محفل دولي لي، كنت أستهدف كسر الرقم الأولمبي وبالفعل حققت ذلك في المران، لكن هذا قدر الله".

وشدد إيهاب "وزير الرياضة أشرف صبحي سيجتمع بي مطلع الأسبوع القادم لمحاولة حل الأزمة، ولكنني لا أرى حلا".

وبسؤاله عن إمكانية لعبه تحت العلم الأولمبي قال إيهاب: "أسامة غنيم، رئيس اللجنة المصرية لمكافحة المنشطات، أخبرني أنه لا يمكنني اللعب في طوكيو 2020 تحت العلم الأولمبي لأن ذلك يتطلب أن تكون الرياضة المصرية كلها موقوفة وليس لعبة واحدة".

وأتم إيهاب برفض التجنيس رغم العروض الكثيرة التي وصلته على حد قوله.

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