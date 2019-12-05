إبراهيموفيتش: انتظرت 4 سنوات للثأر من ماتيراتزي وإرساله للمستشفى

صرح السويدي زلاتان إبراهيموفيتش بأنه انتظر 4 سنوات من أجل الثأر من زميله السابق ماركو ماتيراتزي وإرساله إلى المستشفى أثناء دربي ميلانو.

السويدي تحدث عن تفاصيل ما حدث بينه وبين ماتيراتزي عبر حواره مع صحيفة GQ قائلا: "كنت في يوفنتوس ولعبت ضد إنتر، ومن ثم تعرضت للإصابة من ماتيراتزي في كرة ثنائية، كان لاعبا صعبا، لكن لا مشكلة".

وأضاف "هناك نوعان من المدافع الصعب، أحدهم يريد أن يؤذيك، حتى باولو مالديني كان صعبا لكن لديه هدفا مختلفا".

وأردف "في 2006 مباراة إنتر ويوفنتوس وبعد الخطأ كان عليّ أن أخرج من أرضية الملعب إذ طلب مني فابيو كابيلو إجراء تغيير وقلت له لا سأبقى في الملعب".

وتابع السويدي البالغ 38 عاما "أردت الثأر منه في الملعب، عندما يقوم أحدهم بمحاولة إيذائي أرد عليه أيضا، ولم أنس هذا، وبعد دقيقتين لم اتحمل الألم ولم استطع المواصلة، ومن ثم لعبت لإنتر وبرشلونة، وميلان".

واستدرك قائلا "في أول دربي موسم 2010-11 كان الجميع ضدي، حسنا هذا يحفزني، لكن إذا لم اتحكم في الأمور لن تسر بشكل جيد وسوف أفقد عقلي وأقوم بشيئا غبيا، وحصلت على ركلة جزاء، من ارتكبها؟ ماتيرازي وأصبحت النتيجة 1-0 لميلان".

وأكمل "في الشوط الثاني، أتى ماتيراتزي لي وقمت بركله بضربة التايكوندو، وأرسلته إلى المستشفى، ديان ستانكوفيتش سألني لماذا فعلت هذا، قلت له لقد انتظرت 4 سنوات من أجل تلك اللحظة، هذا السبب".

وألمح زلاتان إبراهيموفيتش عن عودته إلى الدوري الإيطالي من بوابة ميلان مجددا خلال الفترة المقبلة (طالع التفاصيل).

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