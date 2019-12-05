بسبب الظروف الليبية، يلعب النصر الليبي مبارياته القارية في الكونفدرالية في مصر. وبعد لعب الجولة الأولى على استاد السلام، هي سيتغير الأمر الآن؟

وقال أحمد شاكر مسئول العلاقات العامة بنادي النصر لـ FilGoal.com: "العقد مع مسئولي ملعب السلام كان لمباراة واحدة ويحدث الاتفاق على كل مباراة على حده".

وأضاف "شركة استادات هي المسئولة عن التنسيق مع مسئولي ملعب السلام في مباراة الفريق الماضية مع دجوليبا المالي ولم يتحدث معنا أحد بخصوص التنسيق في المباريات المقبلة التي سنلعبها في مصر ".

شاكر أتبع "نفكر في اللعب على استاد السويس او برج العرب، لكن حتى الآن لم نتخذ قرارنا ونبحث عن ملعب يكون جيد ومناسب أيضا من النواحي المادية، وإذا وافق الأهلي على أن نلعب في ملعبه سيكون أمر جيد".

مسئول نادي النصر أتم "ملعب السلام جيد في كل شيء، وسنطلب من الأهلي أن نلعب به وسننظر للمقابل المالي الذي سيطلبه الأهلي إذا كان مناسبا لنا سنلعب عليه، وسنتواصل مع شركة استادات للتنسيق خلال الفترة المقبلة فهناك ملاعب كثيرة رائعة في مصر".

وكان الأهلي قد أعلن أمس حصوله على ملعب السلام بحق انتفاع لمدة 25 عاما، وسيتم تغيير اسم الملعب لـ استاد الأهلي وذلك ضمن عدة مشروعات طرحها مجلس الأهلي في مؤتمر صحفي أقيم أمس.

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