حتى اللحظة الحالية، من المقرر أن يستضيف استاد السلام مباراة الزمالك وبريمييرو دو أجوستو الأنجولي في الجولة الثانية من دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وعلم FilGoal.com أن كل الخطابات الواردة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) تشير إلى إقامة المباراة في استاد السلام، حيث لم يصل أي رد بلعب المباراة في استاد الدفاع الجوي مثلما أعلن الزمالك بشكل رسمي.

وفي نفس الوقت، أكد مصدر في اتحاد الكرة رفض كاف نقل المباراة إلى الدفاع الجوي بسبب تجاوز الطلب للمدة القانونية لتغيير الملعب وإخطار المنافس والتي تصل إلى 10 أيام.

المصدر قال لـFilGoal.com: "كاف لا يريد تكرار أزمة الزمالك وجينيراسيون فوت مرة أخرى".

ورفض الفريق السنغالي خوض مباراة إياب دور الـ32 على استاد برج العرب بعد أن تم إخطاره بخوضها في استاد بتروسبورت، قبل أن يقرر كاف إعادة المباراة.

واكتسب خبر ملعب المباراة أهمية، بعد أن أعلن الأهلي الحصول على حق الانتفاع باستاد السلام لمدة 25 عاما، وتغيير اسمه إلى استاد الأهلي.

وخسر الزمالك مباراته الأولى في دور المجموعات من مازيمبي 3-0، أما أجوستو فتعادل 1-1 مع زيسكو الزامبي.

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