كلوب: لم أتوقع هذا الأداء المثالي أمام إيفرتون.. وأوريجي مذهل

وصف يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أداء مهاجمه البلجيكي ديفوك أوريجي أمام إيفرتون بالمذهل، مشددا على أنه لم يتوقع أن يظهر فريقه بشكل مثالي في المباراة التي انتصر فيها بنتيجة 5-2.

وقرر يورجن كلوب المدير الفني لليفربول إراحة نجمنا المصري محمد صلاح وزميله روبرتو فيرمينو والدفع بتشكيل هجومي جديد قاد الفريق للفوز بدربي ميرسيسايد ضمن الجولة 15 من الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "كمدرب تأمل أن يحدث الأفضل عندما تقوم ببعض التغييرات. عندما يلعب اللاعبون كما حدث الليلة، هذا أفضل شعور يمكنك أن تشعر به كمدرب".

وأضاف "هذا لم يفاجئني البتة ولكني لم أتوقع مثل هذه المثالية في الأداء وهذا ساعدنا للغاية. لم نحصل فقط على النقاط الثلاث، ولكننا ظهرنا بشكل جيد بعدما قمنا بالتغييرات".

وواصل "من الجيد أن أخبرهم بين الحين والآخر كم هم جيدون للغاية ولكن إن لم يشاركوا، لن يشعروا بذلك أو يتفهموا ذلك الأمر. لكن إن لعبوا مثل الليلة وقدموا مثل هذا الأداء الجيد، سوف تكون إشارة هامة للغاية الفريق بصورة عامة".

عن أداء أوريجي الذي سجل ثنائية أوضح المدرب الألماني "ديفوك مذهل! لقد لعب مباراة رائعة. لم تكن فقط الأهداف بل جودتها الرائعة المذهلة".

وأكمل "الهدف الأول كان لديه طابعه الهجومي الخاص بعدما حصل الفريق على الكرة ثم مرر آدم لالانا الكرة إلى ساديو ماني الذي مررها في الوقت المناسب ثم لمسة واحدة رائعة والمرمى بدون حارسه ليسجل الفريق".

واستمر "أما بخصوص الهدف الثاني، عندما كنت صغيراً أحد لحظاتي المميزة عندما حصلت على الكرة ولعبتها بهذه الطريقة وكنت أشعر بالسعادة. لقد كانت لمسة أولى رائعة ونهاية ممتازة".

وأتم مدرب بروسيا دورتموند السابق "الشيء الأهم أن تفاهمه مع جيردان شاكيري وساديو كان جيداً للغاية. لذا لقد كان أداء رائعاً من ديفوك الليلة".

ولم يحتج ليفربول سوى لـ 45 دقيقة ولم يتأثر بجلوس صلاح وروبيرتو فيرمينو على مقاعد البدلاء، من أجل حسم الدربي لصالحه.

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وجلس محترفنا المصري صلاح رفقة فيرمينو على مقاعد البدلاء إذ شارك بدلا منهما جيردان شاكيري وديفوك أوريجي، قبل أن يدخل فيرمينو مع الشوط الثاني مكان آدم لالانا.

أهداف الريدز سجلها أوريجي (هدفين) وشاكيري وساديو ماني وجورجينيو فينالدوم، فيما أحرز هدفي التوفيز مايكل كين وريتشارليسون.

ليفربول رفع رصيده إلى 43 نقطة محافظا على انطلاقته الرائعة وعدم الهزيمة في مباراة بـ14 انتصارا وتعادل وحيد.

أما إيفرتون فواصل هزائمه وتراجع مركزا ليصبح في المركز الـ18 برصيد 14 نقطة.























































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