بالفيديو - وردة يسجل هدف فوز لاريسا على كالاماتا

الأربعاء، 04 ديسمبر 2019 - 23:05

كتب : FilGoal

عمرو وردة - لاريسا

سجل عمرو وردة جناح لاريسا هدف فوز فريقه على كالاماتا في كأس اليونان يوم الأربعاء.

وحل كالاماتا ضيفا على لاريسا ضمن إياب دور الـ16 وخسر بهدف الدولي المصري، لكنه تأهل لربع النهائي بسبب فوزه 3-0 في الذهاب.

وأحرز وردة هدف اللقاء الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 50.

أخبار متعلقة

بالفيديو - شباك تشيلسي تحب المصريين.. تريزيجيه ليس الأول بالفيديو - لحظة تاريخية.. أول هدف مصري خالص في تاريخ الدوري الإنجليزي كلوب قبل مواجهة إيفرتون: الأكثر شراسة سيحسم المباراة لصالحه أليسون: صلاح أعاد اكتشاف نفسه في ليفربول

وردة سجل هدفين وصنع 3 خلال تسع مباريات لعبها مع لاريسا.

ويلعب لاعب الأهلي السابق في صفوف لاريسا على سبيل الإعارة من باوك.

طالع أيضا

وردة ينصر لاريسا في كأس اليونان

شباك تشيلسي تحب المصريين

كارتيرون: راض عن الأداء ضد الشرقية

أول هدف مصري خالص في تاريخ الدوري الإنجليزي

جبهتان ناريتان في ملامح تفوق الزمالك على الشرقية

الاتحاد يقفز لصدارة الدوري

عمرو وردة لاريسا كالاماتا

نرشح لكم

أخر الأخبار

كلوب: لم أتوقع هذا الأداء المثالي أمام إيفرتون.. وأوريجي مذهل 5 ساعة | الدوري الإنجليزي
هاني سعيد يكشف كواليس "لماذا وقع للأهلي وكيف خدعه الزمالك في النهاية؟" 5 ساعة | الدوري المصري
كراوتش: أتفهم شعور صلاح حين جلس على مقاعد البدلاء ضد إيفرتون 6 ساعة | المحترفون
النقاز: لم أتقاضى مليما لمدة 3 أشهر.. وأزمة المستحقات بدأت منذ انضمامي للزمالك 6 ساعة | الدوري المصري
لماذا اللعب جيدا ضد الكبار فقط وغياب وسط توتنام في ملامح انتصار يونايتد 7 ساعة | تقرير في الجول
طلعت يوسف: منافسة الاتحاد على لقب الدوري "أمر سابق لأوانه" 7 ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 في الجول يكشف القصة الكاملة حول "مرض" ميتشو 2 ميتشو لـ في الجول: لست سوبرمان.. الوعود لا تُنفذ ولم أقم بشراء حب اللاعبين 3 تقرير برتغالي: أفيش يشكو كهربا لـ فيفا.. اللاعب وقع لـ الأهلي 4 محامي النقاز لـ في الجول: اللاعب ربح قضيته ضد الزمالك وفسخ تعاقده

قد ينال إعجابك