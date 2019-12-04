بالفيديو - وردة يسجل هدف فوز لاريسا على كالاماتا

سجل عمرو وردة جناح لاريسا هدف فوز فريقه على كالاماتا في كأس اليونان يوم الأربعاء.

وحل كالاماتا ضيفا على لاريسا ضمن إياب دور الـ16 وخسر بهدف الدولي المصري، لكنه تأهل لربع النهائي بسبب فوزه 3-0 في الذهاب.

وأحرز وردة هدف اللقاء الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 50.

وردة سجل هدفين وصنع 3 خلال تسع مباريات لعبها مع لاريسا.

ويلعب لاعب الأهلي السابق في صفوف لاريسا على سبيل الإعارة من باوك.

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