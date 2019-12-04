بالفيديو - لحظة تاريخية.. أول هدف مصري خالص في تاريخ الدوري الإنجليزي

سجل محمود حسن "تريزيجيه" ثالث أهدافه في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم بهز شباك تشيلسي يوم الأربعاء في الجولة 15 من البطولة.

وأدرك المصري التعادل لناديه أستون فيلا بعدما حول تمريرة عرضية، نفذها أحمد المحمدي، داخل شباك مضيفه.

وسجل تريزيجيه في شباك ليفربول وولفرهامبتون، والآن أحرز أول هدف في تاريخ الدوري يصنعه ويسجله لاعبان مصريان.

ويخوض تريزيجيه أول موسم له في الدوري الإنجليزي بعدما انتقل من قاسم باشا التركي.

في المقابل، صنع المحمدي أول هدف له في الموسم الحالي للدوري. سجل الظهير الأيمن هدفا وحيدا في الموسم كان في كأس الرابطة الإنجليزية.

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