جبهتان ناريتان في أبرز ملامح عبور الزمالك لـ الشرقية

كانت الجبهتان أقوى أسلحة الزمالك يوم الأربعاء، تفوق بهما على الشرقية الذي بدأ المباراة بقوة لكن سرعان ما استسلم للفارس الأبيض.

عبر الفرنسي لثمن نهائي كأس مصر للمرة الثالثة، عاد الزمالك لميدانه المفضل بعد غياب 588 يوما، والمباراة شهدت ميلاد نجم واعد.

لنستعرض ملامح انتصار الزمالك بثلاثية دون رد وتأهله لدور الـ16 لكأس مصر 2019-2020.

حازم وجمعة

قدم الظهيران أداء رائعا أمام الشرقية، شكلا جبهتين ناريتين منحتا الزمالك سيطرة سريعة على المواجهة.

حازم إمام، قائد القلعة البيضاء، ظهر بمستوى رائع، كان الأكثر استخلاصا للكرة من بين لاعبي فريقه، 18 مرة. ومرر الكرة داخل منطقة جزاء الشرقية 9 مرات، وصلت 6 منها لزميل، وواحدة أسفرت عن هدف، برأس فرجاني ساسي.

في المقابل، ساهم المتألق عبد الله جمعة في الهدف الثالث بتمريرة بينية متقنة لأحمد سيد "زيزو"، وكان مهددا باستمرار لمرمى الشرقية، سدد مرتين على المرمى، إحداهما تصدى لها القائم.

مشمش

كان رائعا محمد عبد المنعم حامي عرين الشرقية، لولاه لتضاعفت النتيجة أكثر من مرة، تصدى لعدة تسديدات مؤثرة للزمالك، منع بن شرقي من هدف في الشوط الأول.

وفي النصف الثاني من المباراة، تصدى للكرة مرتين إثر انفرادين لمحمد أوناجم.

الحارس الأسبق لاتحاد الشرطة أعاد اكتشاف نفسه أمام الزمالك وقدم مستوى مميزا.

الثالثة ثابتة

عبر الفرنسي باتريس كارتيرون لثمن نهائي كأس مصر للمرة الثالثة في تاريخه، تأهل مع وادي دجلة في 2016 قبل أن يخسر من إنبي، وأطاح بالترسانة مع الأهلي من دور الـ32 في الموسم الماضي.

المباراة كانت الرابعة لكارتيرون في كأس مصر، حقق ثالث فوز.

ساسي الأول

أهداف عديدة تألق بها التونسي مع الزمالك مما رشحه لجائزة أفضل لاعب داخل القارة لعام 2019.

لكن يوم الأربعاء كان اللاعب السابق للترجي على موعد مع أول أهدافه في كأس مصر، البطولة التي توج بها الموسم الماضي.

سجل بضربة رأس بعد تمريرة عرضية مميزة لحازم إمام.

أم الملاعب

كانت المباراة هي الأولى للزمالك على ملعبه المفضل، استاد القاهرة، منذ 588 يوما.

منذ تفوق على غريمه التقليدي الأهلي في الدوري الثاني للدوري المصري الممتاز 2017-2018 بنتيجة 2-1.











































































































































































































































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