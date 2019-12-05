فان دايك: نحاول ألا نستقبل أهدافا

الخميس، 05 ديسمبر 2019 - 00:39

كتب : FilGoal

فيرجيل فان دايك - ليفربول - برايتون

شدد فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول على أن لاعبي فريقه يحاولون دائما عدم استقبال أي أهداف.

وفاز ليفربول على إيفرتون 5-2 في الجولة الـ15 للدوري الإنجليزي ليواصل الفريق الأحمر تصدره لترتيب البريميرليج.

وقال فان دايك عقب المباراة: "من المهم أن نفوز بمثل هذه المباريات الهامة للجماهير وأن نعبرها بشكل صحيح".

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وتابع "لا يزال هناك بعض الأشياء يجب أن نحسنها في الفريق ونسعى جميعا للوصول إلى الأداء المثالي".

وأتم تصريحاته "بالتأكيد نحاول ألا نتلقى أهدافا ولكن الفوز لنا هو الأهم".

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