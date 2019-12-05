فان دايك: نحاول ألا نستقبل أهدافا

شدد فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول على أن لاعبي فريقه يحاولون دائما عدم استقبال أي أهداف.

وفاز ليفربول على إيفرتون 5-2 في الجولة الـ15 للدوري الإنجليزي ليواصل الفريق الأحمر تصدره لترتيب البريميرليج.

وقال فان دايك عقب المباراة: "من المهم أن نفوز بمثل هذه المباريات الهامة للجماهير وأن نعبرها بشكل صحيح".

وتابع "لا يزال هناك بعض الأشياء يجب أن نحسنها في الفريق ونسعى جميعا للوصول إلى الأداء المثالي".

وأتم تصريحاته "بالتأكيد نحاول ألا نتلقى أهدافا ولكن الفوز لنا هو الأهم".

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