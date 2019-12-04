9 مباريات متتالية بلا هزيمة.. الاتحاد يتخطى الحرس مرتقيا لصدارة الدوري

الأربعاء، 04 ديسمبر 2019 - 21:30

كتب : FilGoal

أحمد رفعت - الاتحاد السكندري - العربي الكويتي

في آخر 9 مباريات للفريق السكندري بجميع المسابقات لم يعرف طعم الهزيمة. 8 انتصارات وتعادل وحيد.. الاتحاد السكندري يحافظ على انطلاقته الرائعة.

وفاز زعيم الثغر على حرس الحدود بهدف دون رد ضمن الأسبوع الخامس من الدوري الممتاز، ليرتقي إلى الصدارة مؤقتا.

آخر هزيمة لسيد البلد هذا الموسم كانت أمام الزمالك بهدف في الـ23 من سبتمبر في مسابقة الدوري، ومنذ ذلك الحين لم يعرف الخسارة سواء محليا أو عربيا بكأس محمد السادس للأندية الأبطال.

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هدف اللقاء الوحيد سجله أحمد رفعت مع بداية الشوط الثاني، في الدقيقة 48، من ركلة جزاء، في لقاء استحوذ فيه الاتحاد على الكرة وتراجع الحرس للدفاع.

رصيد الاتحاد ارتفع إلى 13 نقطة من 6 مباريات ليرتقي إلى الصدارة بفارق الأهداف عن المقاولون الذي لعب نفس العدد من المواجهات.

أما الحرس فتوقف رصيده عند 9 نقاط في المركز السابع.

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