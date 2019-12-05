بالفيديو - هدف ومحاولات في ملخص تريزيجيه والمحمدي أمام تشيلسي

الخميس، 05 ديسمبر 2019 - 00:38

كتب : FilGoal

تريزيجيه - أستون فيلا - تشيلسي

قدم الثنائي المصري محمود حسن "تريزيجيه" وأحمد المحمدي مباراة جيدة أمام تشيلسي لكنه فريقهما خسر بنتيجة 1-2 يوم الأربعاء.

وحل أستون فيلا ضيفا على تشيلسي ضمن الجولة 15 من الدوري الإنجليزي.

المحمدي صنع هدف أستون فيلا الوحيد لتريزيجيه في الدقيقة 41 لكنه لم يكن كافيا، فقد سجل تامي إبراهام وماسون ماونت ثنائية تشيلسي في الدقيقتين 24 و48.

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الهدف هو الأول من نوعه الذي يأتي بصناعة مصرية وتهديف مصري في الدوري الإنجليزي.

وبذلك رفع تريزيجيه رصيده من الأهداف هذا الموسم إلى 3 أهداف.

شاهد ملخص لمسات الثنائي المصري

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