بالفيديو - صلاح وفيرمينو احتياطيان؟ لا مشكلة.. ليفربول يُمتع بخماسية ضد إيفرتون

لم يحتج ليفربول سوى لـ 45 دقيقة ولم يتأثر بجلوس محمد صلاح وروبيرتو فيرمينو على مقاعد البدلاء، من أجل حسم الدربي لصالحه.

ليفربول ينتصر على إيفرتون بخمسة أهداف لهدفين على ملعب أنفيلد ضمن مباريات الجولة 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجلس محترفنا المصري صلاح رفقة فيرمينو على مقاعد البدلاء إذ شارك بدلا منهما جيردان شاكيري وديفوك أوريجي، قبل أن يدخل فيرمينو مع الشوط الثاني مكان آدم لالانا.

أهداف الريدز سجلها أوريجي (هدفان) وشاكيري وساديو ماني وجورجينيو فينالدوم، فيما أحرز هدفي التوفيز مايكل كين وريتشارليسون.

ليفربول رفع رصيده إلى 43 نقطة محافظا على انطلاقته الرائعة وعدم الهزيمة في مباراة بـ14 انتصار وتعادل وحيد.

أما إيفرتون فواصل هزائمه وتراجع مركزا ليصبح في المركز الـ18 برصيد 14 نقطة.

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يورجن كلوب المدير الفني لليفربول دخل اللقاء بـ4 تغييرات عن المباراة الماضية، وجاء التشكيل كالآتي.

صلاح وفيرمينو على دكة بدلاء ليفربول ضد ايفرتون وشاكيري يبدأ المباراة بجانب أوريجي وماني 🔴#في_إنجلترا pic.twitter.com/OT2xlmKtiW — FilGoal (@FilGoal) December 4, 2019

6 دقائق فقط مرت قبل أن يسجل أوريجي أول أهداف اللقاء مستفيدا من بينية رائعة من ماني ليمر من الحارس جوردان بيكفورد ويودع الكرة الشباك.

وفي الدقيقة 17 واصل ماني صناعته للأهداف ومرر إلى شاكيري العائد للمشاركة بعد فترة طويلة من الغياب، ليسدد السويسري معلنا ثاني الأهداف.

وبعد 3 دقائق نجح المدافع مايكل كين في تقليص الفارق للتوفيز من تسديدة داخل منطقة الجزاء.

لكن الرد جاء من جديد عن طريق المتألق أوريجي بعدما أرسل ديان لوفرين تمريرة طولية رائعة وضعته في مواجهة المرمى ليسكنها من فوق بيكفورد في الدقيقة 31.

إثارة الشوط الأول لم تتوقف عند هذا الحد.

وماني كلل أداءه الرائع بالهدف الرابع من تسديدة يسارية رائعة من خارج منطقة الجزاء، بعدما بدأ الهجمة وأرسلها لألكساندر أرنولد في مرتدة سريعة قبل أن يصنع له الأخير في الدقيقة 45.























































المتعة استمرت وفي الدقيقة 48 سجل البرازيلي ريتشارليسون الهدف الثاني للضيوف من عرضية من الجانب الأيسر استقبلها بكتفه في مرمى أدريان الذي شارك بدلا من الموقوف أليسون بيكر.

ويبدو أن متعة دربي الميرسيسايد كلها استنفدت خلال 45 دقيقة، إذ جاء الشوط الثاني هادئا للغاية.

وأهدر ماني فرصة تسجيل الخامس مع الدقيقة 80 بغرابة رغم أنه كان بمفرده في مواجهة المرمى لكن التسديدة مرت إلى جوار القائم الأيسر.

والسنغالي بدا أنه لا يرغب في هز الشباك مجددا. انفرد بمرمى بيكفورد وراوغه ولكنه تلكأ عن التسديد ليتدخل الدفاع وتضيع فرصة أخرى لزيادة الغلة.

غلة ضاعفها جيني فينالدوم بعد تمريرة من فيرمينو البديل، ليسدد من داخل منطقة الجزاء على يسار الحارس.

قطار ليفربول لا يعرف التوقف حتى الآن، ومهمة منافسيه تصبح أكثر صعوبة مع مرور الجولات.

لا يستطيع أحد إيقافهم 🚫 ليفربول يواصل الطريق نحو اللقب الغائب ويحقق انتصاره الـ14 في الدوري الإنجليزي هذا الموسم 🙌🏻🔴 - مباريات 15 🏟️ - انتصارات 14 ⚽️ - تعادلات 1 🤝 - أهداف 37 🥅 - أهداف مستقبله 14 ✖️ pic.twitter.com/mgSn0Px6oQ — FilGoal (@FilGoal) December 4, 2019

وكلوب بات أسرع مدرب في تاريخ ليفربول يصل إلى 100 انتصار وثاني أسرع مدرب بعد جوزيه مورينيو، ولم يعرف الهزيمة في 32 مباراة متتالية.

كلوب أصبح ثاني أسرع مدرب في تاريخ الدوري الإنجليزي يصل لـ 100 انتصار، حيث وصل كلوب لهذا الرقم في 159 مباراة👏🏻🔴 - جوزيه مورينيو في 142 مباراة - يورجن كلوب في 159 مباراة - أليكس فيرجسون في 162 مباراة - أرسين فينجر في 179 مباراة - رافائيل بينيتز في 181 مباراة pic.twitter.com/6X2hPb4rUN — FilGoal (@FilGoal) December 4, 2019

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