بعد الخسارة من الزمالك - مدرب الشرقية: دوري الدرجة الثالثة أهم من الكأس

أبدى مصطفى فاروق "مزيكا" المدير الفني لفريق الشرقية رضاه عن أداء اللاعبين رغم الخروج من كأس مصر بالخسارة أمام الزمالك 1-3 مساء الأربعاء.

وقال مزيكا عبر إذاعة الشباب والرياضة "هناك فارق كبير في الإمكانيات، حاولنا مجاراة الزمالك بلعب الكرة على الأرض، وحاولنا تقديم أداء جيد يكون رسالة أننا فريق مميز".

وتابع "جازفنا نسبيا في الشوط الثاني، وتفوقنا في الاستحواذ على فترات، وأجريت تبديلات هجومية، ولكن فارق الإمكانيات لم يكن في صالحنا".

وأضاف "أتمنى أن يكون مستوانا في مشوار دوري الدرجة الثالثة مميز، هذا هو الأهم".

وأتم المدير الفني للشرقية تصريحاته "موقفنا ليس جيدا في بطولة الدوري، لقد توليت المهمة قبل شهر، ونعاني من ضغط المباريات في ظل اللعب مرتين كل أسبوع يومي السبت والثلاثاء".

واستهل الفارس الأبيض رحلة دفاعه عن اللقب بانتصار سهل على ضيفه في لقاء عاد فيه الزمالك لملعب القاهرة بعد غياب 588 يوما.

وتأهل الزمالك، بطل كأس مصر في آخر موسمين، للدور ثمن النهائي ليضرب موعدا مع سموحة أو العبور.

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