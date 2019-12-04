بالفيديو - ليستر يواصل الانطلاقة ويحقق فوزه السابع على التوالي

الأربعاء، 04 ديسمبر 2019 - 23:38

كتب : FilGoal

ليستر سيتي

واصل ليستر سيتي انطلاقته الرائعة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم حين حقق فوزه السابع على التوالي، وذلك على حساب واتفورد بنتيجة 2-0 يوم الأربعاء.

وحل واتفورد ضيفا على ليستر سيتي ضمن الجولة 15 من المسابقة.

وسجل جيمي فاردي وجيمس ماديسون ثنائية ليستر في الدقيقتين 55 و95.

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فاردي الذي سجل هدفه من ركلة جزاء رفع رصيده من الأهداف إلى 14 هدفا في صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.

وهو الهدف السابع لفاردي في المباراة السابعة على التوالي، علما بأن الرقم القياسي لمن سجل أهدافا في مباريات متتالية باسم فاردي أيضا.. 11 هدفا في 11 مباراة متتالية.

وبذلك رفع ليستر رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثاني منفردا، بفارق 3 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث.

فليفربول في الصدارة حاليا بفارق 5 نقاط مؤقتا، وفي حالة حفاظه على تقدمه على إيفرتون في هذه الأثناء سيعيد الفارق لـ8 نقاط.

فيما تجمد رصيد واتفورد عند 8 نقاط في المركز الأخير.

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