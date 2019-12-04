كارتيرون بعد فوز الزمالك على الشرقية: راض عن الأداء.. وسألجأ للتدوير

أعرب باتريس كارتيرون المدير الفني للجديد للزمالك عن رضاه على أداء الفريق أمام الشرقية في كأس مصر.

وانتصر الفريق الأبيض على الشرقية بثلاثية مقابل هدف في دور الـ32 من كأس مصر. لقاء شهد الظهور الأول للمدير الفني باتريس كارتيرون.

"راض عن الأداء والتأهل، كان من الممكن أن نفوز بفارق كبير من الأهداف. ما سهّل المباراة علينا تسجيل هدفين في الشوط الأول".

"التمس العذر للاعبين في الشوط الثاني بسبب رحلة الطيران الشاقة بعد مواجهة مازيمبي".

"تحدثت مع الجهاز المعاون قبل المباراة لمعرفة عناصر الفريق وشاهدت بعض المباريات السابقة في الساعات الماضية، وأخبرتهم عن السلبيات التي لابد من تلافيها".

"كان لزاما أن يشارك يوسف أوباما وشيكابالا اليوم حتى يستعيدا اللياقة لأنهما لم يشاركا في الفترة الماضية بشكل مستمر".

"رأيت اللاعبين في المباراة ووضعت يدي على الأمور التي تحتاج لتعديل تكتيكيا وبدنيا، ومنها غياب التركيز في بعض الأوقات".

"أعلم أن الفترة المقبلة ستشهد ضغط مباريات واليوم كان أول اختبار. سألجأ للتدوير لكن بنسبة غير كاملة لمحاربة الإجهاد".

واستهل الفارس الأبيض رحلة دفاعه عن اللقب بانتصار سهل على ضيفه في لقاء عاد فيه الزمالك لملعب القاهرة بعد غياب 588 يوما.

وتأهل الزمالك، بطل كأس مصر في آخر موسمين، للدور ثمن النهائي ليضرب موعدا مع سموحة أو العبور.