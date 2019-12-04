مباراة تجمع بين نجوم العالم تحت سفح الأهرامات

أعلن أشرف صبحي وزير الرياضة إتمام كافة الإجراءات والترتيبات لاستضافة مصر مباراة استعراضية تجمع بين نجوم العالم تحت سفح الأهرامات في شهر يناير المقبل.

وستقام المباراة في السادس من شهر يناير المقبل على هامش قدوم نجوم العالم لحضور حفل توزيع جوائز الاتحاد الإفريقي المقام في الغردقة في السابع من الشهر ذته.

وأرسل الاتحاد الإفريقي خطابا لوزارة الرياضة في وقت سابق طلب فيه تسهيل كافة الإجراءات لإقامة المباراة الاستعراضية التي سينظمها بالتعاون مع الاتحاد الدولي "فيفا".

وأرسل كاف البرنامج الخاص بحضور 30 لاعبا لمصر في الفترة ما بين 5 إلى 8 يناير المقبل.

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