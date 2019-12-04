خاص مصدر من الأهلي لـ في الجول: الانتفاع بـ استاد السلام لن يعطل إنشاء ملعبنا

الأربعاء، 04 ديسمبر 2019 - 18:36

كتب : أحمد الخولي

أزارو - جيرالدو - الأهلي - بني سويف

لن يتعطل الأهلي في مواصلة السير في خطوات إنشاء ملعبه الخاص بعدما حصل على الانتفاع لاستاد السلام لـ25 عاما.

وقال مصدر من الأهلي –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com: "الحصول على حق الانتفاع لاستاد السلام لن يوقفنا عن العمل على إنشاء استاد النادي".

وواصل "سنواصل خطواتنا نحو بناء استاد الأهلي ووضعنا بندا في التعاقد يلغيه بشكل مباشر حال بناء الاستاد الخاص بنا في أي قت".

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وأضاف "سنلعب كل مبارياتنا في ملعب السلام عدا المباريات الكبيرة التي نحتاج فيها لعدد كبير من الجماهير والمباريات الهامة سنطلب فيها اللعب على استاد القاهرة".

وحصل الأهلي على هذا الحق من خلال شركة استادات، التي أعلنت بشكل رسمي حصولها على حق إدارة قناة النادي.

ومن خلال اتفاق الأهلي مع استادات، يصير الاستاد الذي يضم 30 ألف كرسي استادا للنادي.

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