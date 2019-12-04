أليسون: صلاح أعاد اكتشاف نفسه في ليفربول

قال أليسون بيكر حارس ليفربول إن زميله محمد صلاح نجم مصر ارتفع إيمانه بقدراته بعدما انتقل من روما إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في 2017.

وصرح البرازيلي خلال حديثه مع مجلة فرانس فوتبول الفرنسية "مو (صلاح) الذي وجدته في ليفربول كان مختلفا تماما عن الذي قابلته أول مرة في روما. لم أكن أتحدث الإنجليزية وكانت لغته الإيطالية سيئة. علاقتنا كانت طيبة لكن محدودة بسبب مشكلة اللغة".

وأضاف المتوج بجائزة أفضل حارس في العالم لعام 2019 "حين جئت هنا، كان أول من أتقرب إليه. في إيطاليا، كان لديه الموهبة والطموح، لكن افتقد للإيمان بالنفس وهذا ما اكتشفه هنا. كل شيء تغير".

وأردف أليسون (27 عاما) "لقد نضج كثيرا. ارتقى لمرتبة أخرى تماما وهذا النادي ساهم بقوة في ذلك.لا تدرك ذلك من الخارج، لكن حين تصل ليفربول، وتعيش في هذه المدينة، ترى أن كل شيء يلهمك لتقدم الأفضل. ليس فقط الطاقم الفني، لكن كل ما يحيط بك، الإعلام، الجمهور، كل من يعشق هذا النادي ويجعله لا يشبه أي ناد آخر في العالم. يمنحك ثقة كبيرة وقوة".

وانتقل أليسون إلى ليفربول في 2018 مقابل 72 مليون يورو وفاز مع الفريق بدوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي ويتصدر حاليا ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء أليسون سابعا في ترتيب جائزة الكرة الذهبية بعد الفائز ليونيل ميسي وفيرجيل فان دايك وكريستيانو رونالدو وساديو ماني ومحمد صلاح وكيليان مبابي.

ولعب أليسون مع صلاح في روما موسم 2016-2017 قبل أن يرحل الأخير إلى ليفربول ويلحق به البرازيلي بعد موسم.

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