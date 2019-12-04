التشكيل - تريزيجيه والمحمدي أساسيان ضد تشيلسي

يشارك الثنائي المصري محمود حسن "تريزيجيه" وأحمد المحمدي لاعبا أستون فيلا بشكل أساسي في مباراة فريقهما ضد تشيلسي يوم الأربعاء.

ويحل أستون فيلا ضيفا على تشيلسي بملعب ستامفورد بريدج ضمن الجولة 15 من الدوري الإنجليزي، منتشيا بالتعادل 2-2 مع مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد.

يعود المحمدي للمشاركة بشكل أساسي لأول مرة منذ منتصف أغسطس الماضي مستغلا إيقاف الظهير الأيمن الأساسي فريدريك جيلبرت لحصوله على 5 بطاقات صفراء.

الدولي المصري لعب أول مباراتين في الدوري الإنجليزي هذا الموسم بشكل أساسي، قبل أن يبتعد عن المشاركات تماما، فقد ظهر خلال 4 مباريات كبديل بواقع 71 دقيقة.

أما تريزيجيه فيشارك أساسيا بسبب عدم شفاء أنور الغازي الذي أصيب خلال لقاء مانشستر يونايتد يوم الأحد.

وجاء تشكيل الفريقين كالآتي.

المحمدي وتريزيجيه في التشكيل الأساسي لأستون فيلا ضد تشيلسي 🙌🏻#في_إنجلترا pic.twitter.com/DgzaZfC0SK — FilGoal (@FilGoal) December 4, 2019

الغازي بدأ مباراة يونايتد في مركز الجناح الأيمن بجوار القائد جاك جريليش الذي يلعب كجناح أيسر، لكنه أصيب في الشوط الأول ودخل تريزيجيه بدلا منه.

ويحتل أستون فيلا المركز الـ15 في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة.

فيما يتواجد تشيلسي في المركز الرابع برصيد 26 نقطة.

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