رئيس يويفا: نناقش تعديلا على قانون التسلل

قال أليكساندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" إنه يتم حاليا مناقشة تعديل على قانون التسلل، مشيرا إلى أنه لا يحب تقنية حكم الفيديو وأشار إلى أن هناك مشاكل تحدث للعبة بسببها.

وصرح تشيفرين في حوار نقلته صحيفة "ميرور" البريطانية: "إن كانت لديك أنف طويل، فأنت متسلل هذه هي الحالة خلال الأيام الجارية".

وأضاف "أيضا الأشياء التي حددها حكام الفيديو، تلك موضوعية بعض الشيء من أجل استخراج نقد موضوعي".

وأكمل "هدفنا سيكون كالتالي، مناقشة هذا الأمر مع قسم التحكيم، بأننا نقدم مقترحا للتسامح مع اللاعبين من 10 إلى 20 سنتيميتر".

في عام 2005 تم إقرار بأن جسد اللاعب كاملا يتدخل في اللعبة ولا يحسب اللاعب متسللا في حال إذا ما كان لاعب الفريق الخصم متدخلا في اللعبة. وقانون التسلل الحالي تم تطبيقه عام 1974 ثم في بطولات كأس العالم.

وواصل السلوفيني "شيء آخر، اجتمعنا في يويفا مع عدد من المدربين الكبار منذ أسبوعين في نيون، كان هناك يورجن كلوب وبيب جوارديولا وماكسي أليجري وكارلو أنشيلوتي وزين الدين زيدان".

واستطرد "كل مدربي الفرق الكبيرة في أوروبا ورئيس لجنة الحكام لدينا، روبيرتو روسيتي، اجتمعنا من أجل دراسة بعض الحالات".

وتابع "أظهر روسيتي لمسة يد وقال هل تحتسب أم لا؟ نصف الغرفة قالت نعم، والنصف الآخر قال لا، لذا أخبرني كم تبلغ دقة هذه القاعدة؟ لا نعلم أي شيء".

وأردف "على سبيل المثال أتذكر مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي، هل كانت هناك لمسة يد أم لا؟ المباراة الأخيرة بينهما".

واسترسل "بعض الحكام في إنجلترا، لا يتفقدون حتى الكرة، في إيطاليا يتفقدون القرار لنصف ساعة، تعلم، إنها فوضى".

وأكمل "لم أكن مشجعا كبيرا لذلك الأمر، حاليا في هذه الأيام حكم الراية لا يزعج نفسه برفع الراية، إنه ينتظر وينتظر وينتظر".

وواصل منتقدا تقنية حكم الفيديو "اللاعبون؟ لا يحتفلون، الآن عليهم أن ينتظروا لقرار حكم الفيديو أولا، كما قلت، لمسة يد لا أحد يشرح إذا ما كانت لمسة يد أم لا".

وتابع "الحكم ليس طبيبا نفسيا ليعلم إن كنت لمست الكرة عن عمد أم لا".

واسترسل "الحكام يرتكبون الأخطاء، تابعت الكرة منذ كنت طفلا، أول مباراة أتذكرها في عام 1979، حينما شاهدت الأرجنتين في كأس العالم، كيمبس 3-1 في النهائي ضد هولندا".

صممت تقنية حكم الفيديو في بدايات عام 2010 تحت إشراف الاتحاد الملكي الهولندي واختبرت لأول مرة بشكل غير رسمي في موسم 2012-2013 في الدوري الهولندي، وبحلول عام 2014 تم تقديمها إلى مجلس الاتحاد الدولي لتعديل قوانينه الخاصة للسماح باستخدام النظام في تجارب أكثر.

وافق المجلس على التماس الاتحاد الهولندي في اجتماع عام 2016، وتمت تجربته في أغسطس 2016 في مباراة رديف فريقين في الدوري الأمريكي، ثم أعيد اختبار التقنية مجددا في ودية بين فرنسا وإيطاليا وتقرر الاستعانة بها في مونديال الأندية 2016.

وأصبح الدوري الأسترالي هو أول دوري يستخدم التقنية في 7 أبريل 2017 في مباراة بين ملبورن سيتي وأديلايد يونايتد، ولم يتم الرجوع للتقنية خلال المباراة، لكن أول تدخل رسمي كان في مباراة ويلنجتون فينيكس وسيدني. ثم في الدوري الأمريكي في أغسطس من نفس العام وكأس القارات وانتشر بعد ذلك في العالم.

وتابع رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم حديثه قائلا: "أخطاء الحكام مثل أخطاء اللاعبين، نناقش أخطاء الحكام لمدة أسبوع والأمر مشوق، اقلب الطاولة والآن مع وجود بعض التكنولوجيا، لا أحد يعلم القرار".

واسترسل "لا مشكلة إن لم تحتسب تسللا للاعب إن كان هناك سنتيمتر فارق، لأن معنى التسلل أنه إن كان لدي بعض الأفضلية".

وواصل "لست مشجعا كبيرا لذلك، لكن لسوء الحظ، إن قلنا إننا لا نستخدم الأمر بعد الآن فقد انتهينا".

وأكمل "نحاول بكل بساطة أن نطبق الأمر في اليورو، لأن المنتخبات ستشكو كثيرا حينما يتم ارتكاب خطأ ضدهم".

واستطرد "سيقولون نريد حكم الفيديو، على سبيل المثال منتخب بلادي سلوفينيا كان يلعب وكانت هناك لمسة يد واضحة وكنت في المدرجات".

وتابع "غضبت بشدة لقد كانت واضحة، لكن الحكم لم يرها، كنا سنتأهل لليورو لو تم احتسابها لكن ما حدث قد حدث".

وأضاف مازحا: "البعض نظر لي كما لو كانوا يقولون، ماذا يكون منصبك إن لم يكن لديك أي تأثير؟ شخص ما بدأ الصراخ بـ (عار على يويفا)".

وأكمل "لا مشكلة، اعتدت على ذلك لكن الأمر ليس سهلا".

وأتم "في نهاية المطاف، قلت كل شيء سيء به شيء جيد، والشيء الجيد أن حاليا الجميع يعلم أنني لا أتدخل في شيء".

سلوفينيا لم تتأهل إلى يورو 2020 بعد أن احتلت المركز الرابع في جدول التصفيات برصيد 14 نقطة بالتساوي مع مقدونيا الشمالية في المركز الثالث وبفارق 5 نقاط عن أقرب المتأهلين النمسا صاحبة المركز الثاني.

اقرأ أيضا

المقاولون يطيح بالجزيرة من كأس مصر

الأهلي يعلن زيادة جمهوره في مباراة الهلال

كلوب: فان دايك الأحق بالكرة الذهبية

خبر في الجول - الأهلي يحصل على حق انتفاع بـ استاد السلام لـ25 عاما

الإسماعيلي يواجه الاتحاد في البطولة العربية