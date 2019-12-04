مؤتمر كلوب: فان دايك الأحق بالكرة الذهبية

الأربعاء، 04 ديسمبر 2019 - 16:04

كتب : FilGoal

مؤتمر كلوب - ليفربول

يرى الألماني يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول الإنجليزي أن الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع الريدز كان الأحق بالفوز بالكرة الذهبية.

كلوب قال في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة إيفرتون في دربي الميرسيسايد: "قلت سابقا 500 ألف مرة أن ليونيل ميسي أفضل لاعب رأيته في حياتي، لقد شاهدت مبكرا بيليه وفرانز بيكنباور، ومن ثم دييجو مارادونا ومن ثم ليونيل ميسي".

وواصل"ليس لدي أي أدلة عما سيفعله هؤلاء اللاعبين في هذه الأيام، لكن ميسي موجود الآن وفاز بجائزة الكرة الذهبية للمرة السادسة ورونالدو حصدها 5 مرات".

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وتابع عن فيرجيل فان دايك "لكن الموسم الماضي، إذا كان الأمر متعلقا بالموسم الماضي فقط، لا أتذكر أي أداء فردي لمدافع بهذا المستوى الرائع، لذلك كان من الصواب أن يفوز فيرجيل فان دايك بها".

وأردف "لقد سمعت أنه كات قريبا جدا من الفوز بالجائزة، وما أعجبني هو ما قاله فيرجيل عقب الإعلان عن الجائزة".

وأتم "لقد فزنا بدوري أبطال أوروبا وقدمنا موسما استثنائيا برصيد 97 نقطة في الموسم، وهذا ما رأه الناس، أنا سعيد للاعبين".

ونال ميسي أكبر عدد من الأصوات في الجائزة التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية.

وتبعه فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول ورونالدو وساديو ماني ومحمد صلاح هدافي ليفربول حامل لقب دوري أبطال أوروبا.

وتوج ميسي بالجائزة في 2009 و2010 و2011 و2012 و2015 و2019.

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