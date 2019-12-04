حصل الأهلي على حق انتفاع استاد السلام لمدة 25 عاما، حسبما علم FilGoal.com.

وحصل الأهلي على هذا الحق من خلال شركة استادات، التي أعلنت بشكل رسمي حصولها على حق إدارة قناة الأهلي.

ومن خلال اتفاق الأهلي مع استادات، يصير الاستاد الذي يضم 30 ألف كرسيا استادا للنادي.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان الرسمي في وقت لاحق من مساء الأربعاء.

وتم افتتاح استاد السلام في عام 2009 استعدادا لكأس العالم للشباب آنذاك.

وفي وقت سابق، أعلنت شركة استادات القابضة إتمام الاستحواذ على شركة بريزنتيشن لايف، حيث حصلت على 51% من أسهمها.

شركة بريزنتيشن لايف هي المالكة للعلامة التجارية والحقوق الخاصة بقناة الأهلي، بالتالي تؤول إدارة القناة لشركة استادات.

وذكر بيان استادات أن بموجب هذا الاستحواذ، ستتولى شركة بريرنتيشن لايف إدارة قناة النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة تحت مظلة شركة استادات.

وأضاف البيان أن "شركة استادات تسعى لتطوير قناة الأهلي ببرامجها ومحتواها واستوديوهاتها للوصول بها إلى مستوى عالمي يرضى عنه كل مشجع ينتمي للقلعة الحمراء وتنال إعجاب كل مشاهد مصري".

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