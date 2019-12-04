الأهلي يعلن زيادة جمهوره أمام الهلال بعد موافقة الأمن

كشف النادي الأهلي عن زيادة عدد جماهير مواجهة الهلال السوداني في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا إلى 15 ألف مشجع.

وكانت الجهات الأمنية قد حددت 10 آلاف متفرج لمواجهة الهلال، قبل أن يوافق الأمن على زيادة 5 آلاف مشجع.

ويلتقي الأهلي مع الهلال السوداني في التاسعة من مساء بعد غد الجمعة ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وخسر الأهلي مباراته الافتتاحية أمام النجم الساحلي بهدف دون رد، بينما فاز الهلال السوداني على بلاتينوم الزيمبابوي بهدفين مقابل هدف واحد.

وأعلن الأهلي حصوله على موافقة الجهات الأمنية بزيادة المشجعين بعدما تقدم بطلب لوصول عدد المتفرجين إلى 20 ألف.

وكان الأهلي قد تأهل إلى ثمن نهائي كأس مصر بعد الفوز على بني سويف بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد أمس الثلاثاء.

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