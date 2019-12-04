كرة سلة بالفيديو - "واحدة من أكثر اللحظات المثيرة للجدل في تاريخ NBA"

"لا أعرف ماذا حدث، لا توجد لدي إجابة على سؤالكم، ليس لدي شيء لأقوله، لا يمكنني أن أقول لكم أي شيء". مايك دي أنطوني مدرب فريق هيوستن روكيتس الأمريكي لكرة السلة.

أمر لا يحدث كل يوم في كرة السلة، جيمس هاردن نجم روكتس ينطلق بالكرة ولا يوجد دفاع لدى سان أنطونيو سبيرز خصمه في مباراة فجر الأربعاء، ثم يسجل لكن الكرة تدخل إلى السلة ثم تخرج، مدربه دي أنطوني يتج، ويتحدى ثم يُرفض التحدي بداعي أنها لم تخرج، نقطتان قد لا يشكلان فارقا، لكن إن علمت أن روكتس خسروا بفارق نقطتين، هنا الفارق.

موقع "ذا أثليتك" قال نصا عن الواقعة: "واحدة من أكثر اللحظات المثيرة للجدل في تاريخ إن بي إيه".

لنشاهد اللقطة أولا:

The refs really didn't count this Harden dunk 🤔 pic.twitter.com/tkpFWpqu9f — Bleacher Report (@BleacherReport) December 4, 2019

كان ذلك خلال الربع الرابع والمباراة على أشدها بين الطرفين، روكتس كان متقدما بنتيجة 104 مقابل 89 لصالح سبيرز، سادت الاحتجاجات والغضب داخل الملعب، الكل شعر بالإرهاق وما أضاف إجهادا هو الاتجاه للأشواط الإضافية.

ديماري كارول لاعب سبيرز مرر تمريرة سيئة ليقطعها هادرن ويتجه إلى السلة مع تبقي 8 دقائق على نهاية الربع الرابع، حتى أنه كان أحد العمال بالملعب يقوم بمسحه بعد الهجمة السابقة لتلك اللعبة.

فور وصول هاردن إلى سلة سبيرز توقف لثانية ونظر خلفه وتأكد من أن الطريق خال، ثم قام بـ"دانك" قوي للغاية.

الضربة القوية من يسارية هاردن دفعت الكرة بطريقة غريبة إلى داخل ثم خارج الشباك، الكرة خرجت وكادت أن تدخل مرة ثانية قبل أن تبتعد عن السلة، بالنسبة لهاردن وزملائه وجميع من كانوا على مقاعد روكتس، فالكرة دخلت ويجب احتسابها، لكن الوضع بدا غريبا بسبب الطريقة التي خرجت بها الكرة من السلة.

رغم ذلك، الحكام رأوا الأمر بطريقة مختلفة، واحتسبوها تسديدة خاطئة بعيدة عن السلة.

أوستن ريفرز لاعب روكتس ومدربه دي أنطوني كانا أول من ركض من المقاعد وطلبا مراجعة القرار بسرعة، وتلك اللقطة كانت أشبه بنقطة تحول الأحداث التي انتهت بفوز سان أنطونيو سبيرز بالمباراة.

حينما وصل الفريقان إلى الشوط الإضافي الثاني، كان واضحا أن هاردن قد بدأ خائر القوى، أما مدربه دي أنطوني، فقد جلس بعدما تعب من الوقوف طويلا، والأمر ذاته كان مع راسل وستبروك الذي وقف بعيدا أثناء تسجيل كلينت كابيلا لصالح سبيرز.

أثناء خروج راسل وستبروك من الملعب إلى الحافلة قال: "أشياء سيئة تحدث". ورفض التعليق أكثر من ذلك.

جيمس كابيرز حكم الساحة وطاقمه تسببوا في غضب كبير لمدرب روكتس، بجانب أن لاعبيه أضافوا له إحباط كبير بعد السقوط من فارق 22 نقطة لصالحهم بالتعادل ثم الخسارة.

صرح دي أنطوني: "ليس لدي فكرة عن الأمر، سمعت أنهم قالوا إن الكرة ضربت جيمس هاردن ثم خرجت، أو أنها خرقت قانون اعتراض الكرة وهي في طريقها للسلة بسبب هاردن".

ذلك القانون ينص على أن اعتراض الكرة وهي في طريقها داخل السلة بأن يحاول الوصول إليها من خلال السلة من الأسفل وقتها تكون الكرة فوق الحلقة أثناء التصويب، وقتها يتم منح المُخالف نقطة واحدة ويحتسب خطأ فني أو نقطة بدون خطأ حسب تقدير الحكام.

وواصل مدرب روكتس: "تحديت القرار، ولم أحصل على استجابة، بعد ذلك قال أحدهم إنه لم يخرق قانون اعتراض الكرة داخل السلة، بل إنها خرجت منها ضدنا، وقلت حسنا سأتحدى ذلك القرار أيضا".

وتابع "تعلم أنني لا أمتلك إجابة على أسئلتكم تلك، ليس لدي أي شيء، لا يمكنني أن أخبركم لما لم تحتسب تلك النقاط".

الحكم جيمس كيبرز كان له وجهة نظر مختلفة: "حسنا، حينما حدثت اللعبة، جيمس هاردن انطلق من أجل تسديدة "دانك"، والكرة بدا وكأنها تخرج عائدة بعيدة عن الشبكة".

وتابع "حينما حدث الأمر، وبدا وكأن السلة اعترضت الكرة، لكي تسجل هدفا يجب أن يكون الطريق خال أمامك والشباك واضحة، عدنا ونظرنا إلى اللعبة، لقد سددها بقوة كبيرة لدرجة أن الشبكة أعادت الكرة خارجها مرة أخرى، لذا في حقيقة الأمر لو كانت الشباك واضحة أمه لكان ذلك هدفا محتسبا".

وأكمل "الأمر يمكن مراجعته، لكن يجب أن يكون ذلك في إطار 30 ثانية لكي تتحدى القرار، اللعبة حدثت خلال وقت مستقطع كان لدينا، وحينما كانوا يحتجون على القرار، ويحاولون استيضاح الأمر، انتهى توقيت الـ30 ثانية ولم يكن الأمر ممكنا بعد ذلك أن نراجع اللعبة أكثر".

عدد كبير من التقارير وصف الأمر بـ"أنه أمر غريب للغاية ونادر الحدوث إن لم يكن قد حدث من قبل".

موقع "ذا أثليتك" نشر تقريرا قال فيه إن مصادر أخبرتهم أن ناد هيوستن روكيتس يرى أنه ليس بحاجة للتقدم بشكوى رسمية لأن الخطأ واضح للغاية لدرجة أن رابطة الدوري ستتخذ قرارا حيال ما حدث.

وهذا القرار قد يكون أحد شيئين، الأول منح الفوز بكل بساطة إلى فريق روكتس، أو إعادة آخر 7:50 دقيقة في المباراة بناء على آخر نتيجة انتهى بها ذلك التوقيت وإعادة ذلك الربع على تلك الحالة.

سان أنطونيو سبيرز فاز بنتيجة 135 مقابل 133 لهيوستن روكتس.

ويواجه روكتس نظيره تورنتو رابتورز فجر الجمعة، فيما يواجه سبيرز نظيره ساكرامنتو كينجز فجر السبت.

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