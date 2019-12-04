بالفيديو - جوارديولا يخطئ في اسم سيتي.. "بايرن ميونيخ؟ ما الذي كنت أفكر فيه؟"

الأربعاء، 04 ديسمبر 2019 - 14:22

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا

أخطأ جوسيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي في نطق اسم فريقه خلال المؤتمر الصحفي عقب مواجهة بيرنلي، وعوضا عن ذلك قال "بايرن ميونيخ".

المدرب الإسباني قال: "رودري تكيف بشكل جيد وأصبح يلائم هذا الدوري بطريقة ممتازة".

وتابع "أعتقد أن بايرن ميونيخ، بايرن؟ ...".

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وجه جوارديولا أصبح باللون الأحمر من الخجل، ثم تبع ما قاله بضربة على رأسه وكأنما يتذكر، ثم ابتسم وأتم حديثه.

المدرب الإسباني ارتبك وقال: "بايرن ميونيخ؟ ما الذي؟ لا أعلم ما الذي كنت أفكر فيه".

وواصل "أعتقد أن مانشستر سيتي قام بضم لاعب رائع للأعوام المقبلة".

رودري سجل هدفا في انتصار سيتي بنتيجة 4-1 ضد بيرنلي ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي الممتاز مساء الثلاثاء.

سيتي ضم رودريجو هيرنانديز "رودري" من أتليتكو مدريد في صيف 2019 بمبلغ 70 مليون يورو.

وشارك رودري حتى الآن مع سيتي في 18 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها هدفين وصنع هدفا.

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