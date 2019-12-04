تنس - أندية وادي دجلة ترعى محمد صفوت في أولمبياد طوكيو.. وقريبا 10 أبطال آخرين

أعلن نادي وادي دجلة في مؤتمر صحفي عن رعاية محمد صفوت لاعب التنس المصري في أولمبياد طوكيو 2020.

وحقق صفوت إنجازا تاريخيا لمصر بتأهله هو وميار شريف إلى أولمبياد 2020 لأول مرة في تاريخ مصر.

وكشف وادي دجلة أنه تفعيلا لبروتوكول التعاون الموقع بين مجموعة أندية وادى دجلة من جهة، ووزارة الشباب والرياضة من جهة أخرى، أعلنت مجموعة أندية وادى دجلة عن توقيع عقد رعاية للاعب المنتخب الوطني للتنس محمد صفوت، المصنف في الترتيب 176 عالمياً، والأول عربياً، والمتأهل للمشاركة في دورة أولمبياد طوكيو 2020.

ومن المقرر أن يعلن وادي دجلة خلال الفترة المقبلة عن رعاية 10 أبطال آخرين مشاركين في أولمبياد طوكيو.

وشهد التوقيع طارق راشد، رئيس مجلس إدارة نادى وادى دجلة، وإسماعيل الشافعي رئيس الاتحاد المصري للتنس وحسن العروسي الرئيس التنفيذي لقطاع الرياضة بأندية وادى دجلة.

ومن جانبه صرح حسن العروسي أن هذه الرعاية تأتي في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة الشباب والرياضة ومجموعة انديه وادي دجلة لدعم الخطط التنموية التي تتبناها الدولة لتطوير الحركة الرياضية في مصر.

وأضاف:" رعاية مجموعة أندية وادى دجلة لعشرة لاعبين في دورة الألعاب الأوليمبية "طوكيو 2020" هو جزء من رؤية وادي دجلة الرياضية 2020-2024 والتي تتماشى مع خطة ورؤية وزارة الشباب والرياضة وهو يمثل دعماً لحلم هؤلاء الأبطال في الوصول للأوليمبياد وتحقيق مراكز متقدمة فيها".

وتأهل اللاعب محمد صفوت البالغ من العمر 29 عامًا، للمشاركة في بطولة طوكيو للألعاب الأوليميبة التي تقام العام القادم، بعد فوزه بالميدالية الذهبية بدورة الألعاب الأفريقية، مما جعله من أقوى المرشحين للمنافسة على ميدالية أوليمبية.

وقال محمد صفوت: "أشكر وادي دجلة على الجهد المبذول في مختلف الرياضات لدعم أبطالها، وأسعى لتجهيز نفسي بالصورة اللائقة قبل أولمبياد طوكيو".

وأضاف صفوت "أشارك في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس واحدة من البطولات الأربعة الكبرى، وذلك لاكتساب خبرات أمام لاعبين كبار".

ويتضمن البروتوكول المُوقع بين كلا الطرفين على رعاية مجموعة أندية وادى دجلة لعشرة أبطال في رياضات عدة، وذلك أثناء مشاركتهم بدورة الألعاب الأوليمبية "طوكيو 2020"، بقيمة تبلغ 10 ملايين جنيه، سيتم الإعلان عنهم قريباً.

وصرح طارق راشد رئيس مجموعة أندية وادي دجلة: "شعار النادي أنه مجتمع الأبطال، لذلك واجب علينا دعم هؤلاء الأبطال وتقديم اللازم لهم".

وأضاف "صفوت لن يكون أخر من يدعمهم وادي دجلة في طوكيو هناك 10 أبطال سيتم الإعلان عن أسمائهم بعد الاتفاق مع وزارة الشباب والرياضة".

ومن جانبه أشاد الأستاذ اسماعيل الشافعي رئيس الاتحاد المصري للتنس بالمجهود الرائع التي تقوم به مجموعة أندية وادي دجلة من الدعم المستمر للرياضيين الأولمبيين من أبناء النادي ومن خارجه.

وصرح الشافعي "أتمنى من وادي دجلة وباقي الأندية، التركيز على البنية التحتية، فالاتحاد المصري لا يوجد لديه ملعب خاص بل نقوم بتأجير ملعب استاد القاهرة".

وأتم الشافعي تصريحاته "أطالب وادي دجلة بتنظيم بطولات صغيرة لزيادة شعبية اللعبة والقاعدة في مصر، حتى يتم الانتهاء من البنية التحتية".

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