مرتضى: كارتيرون خيارنا الأول ولم أكن أرغب في رحيل ميتشو.. والمدرب: سأمنح الزمالك قلبي

شدد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن الفرنسي باتريس كارتيرون كان الخيار الأول للفريق بعد رحيل ميلوتين سريدويفيتش "ميتشو"، الذي لم يكن يرغب منصور في رحيله بحسب تصريحاته.

مرتضى قال في فيديو عبر قناته على يوتيوب: "كارتيرون نجح مع الرجاء، ومع وادي دجلة رغم بخل ماجد سامي، ووصل لنهائي دوري أبطال إفريقيا مع الأهلي رغم أنه كان لا يملك لاعبين".

وأضاف "منذ اللحظة الأولى قرارنا كان كارتيرون، بعد أن عرض أمير مرتضى المشرف العام على الكرة، ووكيله يحيى علي، اسمه علينا".

وكشف مرتضى "لم أكن أرغب في رحيل ميتشو، الكرة مكسب وخسارة، لكن لا يصح أن ينشر عدد من اللاعبين عبر وسائل التواصل منشورات لدعم ميتشو وبالتالي ترتعش الإدارة، هذا لا يمكن".

وأكد "سيتم الإعلان عن تفاصيل التعاقد في مؤتمر صحفي يوم الأحد بعد مباراة بريميرو دو أجوستو الأنجولي في ثاني جولات دور المجموعات لدوري الأبطال يوم السبت".

وأتم مرتضى "لا مشاكل بين اللاعبين وأمير مرتضى، هم يعشقونه".

وفي المقابل قال كارتيرون "شكرا للزمالك وإدارته على الترحاب، أتشرف بقيادة هذا النادي".

وأكد "سأمنح قلبي لنادي الزمالك، بداية من يوم السبت (ضد أجوستو) سنحتاج لمساندة الجمهور، أرجوكم الحضور لمساندة الفريق".

وكان الزمالك قد استغنى عن خدمات مدربه ميليوتين سيريديوفيتش "ميتشو" بعد الخسارة من مازيمبي بنتيجة 3-0 في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، لتكون الخسارة الثانية في كل المسابقات بعد السقوط أمام إنبي بنتيجة 2-1.

وقاد ميتشو الزمالك في 13 مباراة في كافة البطولات. الفارس الأبيض انتصر 8 مرات وتعادل مرة وخسر 4 مرات.

ورفع ميتشو لقب كأس مصر مع الزمالك بعد الانتصار على بيراميدز بثلاثية مقابل لا شيء، بينما خسر لقب السوبر أمام الأهلي.

ويعاون كارتيرون الثنائي سامي الشيشيني وأمير عبد العزيز كمدرب مساعد، حسبما انفرد FilGoal.com في وقت سابق، إلى جانب تواجد اليوناني أنطونيو كمدرب أحمال للفريق.

كارتيرون صاحب الـ49 عاما تولى تدريب الأهلي في يونيو 2018 بعقد يمتد لعامين، وقاده لنهائي دوري الأبطال 2018 لكنه خسر أمام الترجي التونسي بمجموع 4-3 في المباراتين ثم ودع البطولة العربية ليقال في 23 نوفمبر من نفس العام.

وتولى الفرنسي بعد ذلك تدريب الرجاء المغربي في 31 يناير 2019 وتوج بعد شهرين بلقب كأس السوبر الإفريقي على حساب الترجي وتعد تلك هي المرة الثانية التي يفوز بها الفريق المغربي بذلك اللقب في تاريخه.

ويستعد الزمالك لمواجهة الشرقية يوم الأربعاء في دور الـ 32 من كأس مصر.

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