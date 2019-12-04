نفى نادر شوقي رئيس شركة 11 المسؤولة عن وكالة أحمد فتحي، وجود أي مشاكل بين اللاعب المخضرم والنادي الأهلي.

أحمد فتحي النادي : الأهلي الأهلي

وقال شوقي لـFilGoal.com: "لا يوجد أي خلافات أو مشاكل بين فتحي والأهلي".

وأضاف "بالنسبة لملف تجديد تعاقد اللاعب، فلا يوجد فيه أي جديد ولا يوجد ما يقال بشأنه".

وكان فتحي قد نشر تغريدة عبر موقع "تويتر" قال فيها "القرارات التي تصنعها الكرامة صح.. حتى لو وجعتك"، وهو ما ربطه البعض بملف تجديد تعاقد اللاعب مع الأهلي، حيث ينتهي عقد قائد المنتخب بنهاية الموسم الجاري.

القرارات التى تصنعها الكرامة صح.. حتي لو وجعتك — Ahmed Fathi (@AhmedFathi) December 4, 2019

ويبلغ فتحي من العمر 35 عاما، وانتقل للأهلي من كاظمة الكويتي في 2007، قبل أن يتركه إلى هال سيتي الإنجليزي في 2013، ويعود إليه في 2014 قبل تجربة احترافية قصيرة في أم صلال القطري، ثم عاد إلى الأهلي في 2015.

وفي الموسم الجاري، شارك فتحي في 5 مباريات صنع فيهم هدفين.

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