إزالة فان باستن من FIFA 20 بسبب التحية النازية

أُزيل المهاجم الهولندي المعتزل ماركو فان باستن من لعبة FIFA20 بعدما أدلى بتعليقات نازية .

القرار جاء ضد الهولندي البالغ 55 عاما والذي لعب لأياكس وميلان وقاد هولندا للفوز بيورو 1988 بسبب تصريحاته عقب أحد المباريات أثناء عمله كمحلل لصالح شبكة Fox sports.

هانز كراي أجرى مقابلة مع الألماني فرانك فورموث مدرب هيراكليز من أرض الملعب، وقد عانى كراي للغاية في التحدث بالألمانية، في 23 نوفمبر الماضي.

وعلق فان باستن أثناء تحليل مباراة هيرامليس وأياكس مستخدما كلمة "sieg heil" وهي عبارة ألمانية تعني "انتصار بارد" وتحمل دلالات نازية بطريقة ساخرة.

العبارة الألمانية الأشهر والأكثر استعمالا في الحقبة النازية وقتما حكم أدولف هتلر ألمانيا، أطلقها فان باستن كدعابة دون أن يدري أن المشاهدين سيسمعونها.

أسطورة هولندا اعتذر على الهواء بسبب تصريحاته قائلا: "لم أقصد صدّم الماس، أردت فقط أن أسخر من هانز الألماني (المحاور) لكني آسف".

وتابع "الحياة تشبه كرة القدم، أحيانا تسجل وأحيانا تُهدر لكن هذا لا يعني أنك شخص سيئ".

الشبكة قررت إيقاف فان باستن رغن قبول المحاور الاعتذار حتى السابع من ديسمبر المقبل.

وأشارت شركة EA sports المطورة للعبة عبر بيان بالتزامهم بالمساواة والتنوع إذ جاء فيه "نحن ندرك التعليقات الأخيرة التي أدلى بها ماركو فان باستن، لدينا توقعات بأن التزامنا بالمساواة والتنوع يتم دعمه عبر لعبتنا".

"على هذا النحو سنعلق عناصر الأساطير الخاصة بماركو فان باستن من أن تكون متاحة في الحزم و SBCs و FUT Draught حتى إشعار آخر".

وكانت هولندا –موطن فان باستن- قد وقعت تحت طائلة الاحتلال الألماني من مايو 1940 حتى سقوط هتلر بعد 5 سنوات، وشهد الهجوم الألماني على هولندا تدميرا شبه كامل لمدينة روتردام.

فان باستن (55 عاما) قضى مسيرته القصيرة في أياكس أمستردام وميلان، وخاض 58 مباراة دولية مع منتخب هولندا.

وفاز فان باستن بلقب يورو 1988، ودوري أبطال أوروبا مرتين مع ميلان، كما ظفر بالكرة الذهبية في 3 مناسبات.

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