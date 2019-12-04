مران الأهلي - انتظام هاني ورمضان وفحص طبي لمعلول.. جلسة بين فايلر وعبد الحفيظ

الأربعاء، 04 ديسمبر 2019 - 12:47

كتب : حسام نور الدين وأحمد الخولي

مروان محسن - رمضان صبحي - أحمد الشيخ - تدريبات الأهلي

انتظم الثنائي رمضان صبحي ومحمد هاني في التدريبات الجماعية لفريق الأهلي والتي أقيمت صباح اليوم الأربعاء استعدادا لمواجهة الهلال السوداني.

رمضان صبحي

النادي : الأهلي

الأهلي

وكان صبحي قد غاب عن مواجهة بني سويف في كأس مصر ضمن اللاعبين الذين حصلوا على راحة بعد مشاركتهم أمام النجم الساحلي، بينما اشتكى محمد هاني من إجهاد بسيط.

وتغلب الأهلي على بني سويف بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن مباريات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

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وقاد رينيه فايلر المدير الفني للفريق فقرات تدريبية متنوعة خلال مران الفريق الجماعي، وحرص على إقامة فقرة للكرات العرضية.

ويستعد الأهلي لمواجهة الهلال السوداني في التاسعة من مساء الجمعة المقبل على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

كما خضع علي معلول ظهير أيسر الفريق لفحص طبي قبل انطلاق المران الجماعي وحرص خالد محمود طبيب الفريق على الاطمئنان على حالة اللاعب.

ويؤدي معلول برنامجه التأهيلي للتعافي من إصابته بشد في العضلة الضامة والتي تعرض لها خلال مشاركته أمام النجم الساحلي.

وعقد فايلر جلسة مطولة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة على هامش المران الصباحي للفريق.

وحرص فايلر على الاجتماع بمدير الكرة لمناقشة بعض الأمور التنسيقية والإدارية الخاصة بمباراة الهلال السوداني المقبلة.

ما التشكيل الأمثل لمواجهة الهلال؟

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