تقرير - يونايتد يفكر في ساوثجيت.. وقصة قديمة قد تنهي الفكرة

يفكر نادي مانشستر يونايتد في التحرك من أجل تأمين خدمات جاريث ساوثجيت مدرب منتخب إنجلترا الحالي لتولي مهمة تدريب الفريق خلفا لأولي جونار سولشاير. وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "صن" البريطانية.

ويأتي اهتمام مانشستر يونايتد بخدمات ساوثجيت لما قدمه من عمل رائع حتى الآن في قيادة منتخب إنجلترا خاصة بعد المستوى المتميز سواء في كأس العالم 2018 واحتلال المركز الرابع، بجانب التألق في دوري الأمم الأوروبية وتصفيات يورو 2020.

على الجانب الآخر، ساوثجيت يشعر ببعض القلق تجاه نادي مانشستر يونايتد، خاصة وأن النادي رفض دخوله عالم التدريب عام 2006.

وتأتي تلك القصة القديم عام 2006، حينما تم اختيار ساوثجيت لخلافة ستيف ماكلارين في تدريب ميدلسبره، وقتها كان ما يزال يحصل على رخصته التدريبية، وكان بحاجة لتصويت من أندية الدوري الإنجليزي لكي يتم تعيينه.

تعيين ساوثجيت كان بـ19 صوتا موافقة مقابل صوت وحيد رافض، ذلك الصوت كان مانشستر يونايتد، وقتها سير أليكس فيرجسون لم يكن معجبا به ورفض تعيينه.

وكانت صحيفة "صن" البريطانية قد قالت في وقت سابق إن سولشاير أخبر لاعبيه أنه سيرحل إذا ما خسر من توتنام ومانشستر سيتي.

على الجانب الآخر، قالت "مانشستر إيفينينج نيوز" البريطانية إن ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنام السابق يرغب في تدريب يونايتد.

مانشستر يونايتد يستعد لمواجهة توتنام ومدربه جوزيه مورينيو، يوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

اقرأ أيضا:

الأهلي يفتتح مشوار الكأس بثلاثية أمام بني سويف

ملامح من فوز الأهلي على بني سويف.. كثافة هجومية وقوة ديانج في الوسط

قائمة الزمالك - ناشئ يظهر لأول مرة واستبعاد مصطفى محمد أمام الشرقية

إصابة عماد فتحي بقطع في الرباط الصليبي

سبب استبعاد مصطفى محمد من مواجهة الشرقية

عبد الحفيظ: لابد من وقفة غير عادية.. يجب تطبيق تقنية الـVAR في مصر وإفريقيا