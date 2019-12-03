إصابة عماد فتحي بقطع في الرباط الصليبي

الثلاثاء، 03 ديسمبر 2019 - 22:23

كتب : أيمن عيد

عماد فتحي يحتفل بهدف المصري الأول في نادي مصر

أثبتت الفحوصات الطبية التي أجراها عماد فتحي لاعب المصرى إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

عماد فتحي

النادي : المصري

المصري

وقال اللاعب لـFilGoal.com في تصريح مقتضب: "راض بقدر الله ولدي يقين بالعودة كما كنت وأفضل ولدي إصرار لتحقيق ذلك".

ومن المقرر أن يخضع اللاعب لعملية جراحية خلال الأيام المقبلة والمتبع داخل النادى المصرى هو تخيير اللاعب بين إجراء العملية الجراحية داخل مصر أو خارجها و الأقرب هو القرار الأخير حسبما علم FilGoal.com.

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وانتقل فتحي إلى صفوف المصري لمدة 3 سنوات قادما من الزمالك.

عماد فتحي قضى الموسم الماضي معارا من الزمالك إلى نادي إنبي.

صاحب الـ26 عاما شارك في 24 مباراة خلال الموسم الماضي. سجل فيهم ثلاثة أهداف وصنع هدفا وحيدا.

وخلال الموسم الجاري شارك مع الفريق الساحلي في 4 مباريات بمسابقة الدوري المصري.

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