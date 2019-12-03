الأهلي يفتتح مشوار الكأس بثلاثية أمام بني سويف

استهل الأهلي مشواره في بطولة كأس مصر لموسم 2019/2020 بفوز سهل على بني سويف بثلاثية مقابل، في المباراة التي أقيمت في استاد القاهرة.

وتأهل الأهلي لدور الـ16 من البطولة ليواجه الفائز من إنبي والترسانة.

وخاض الأهلي مباراة بني سويف بهدف الاستعداد لمواجهة الهلال السوداني الجمعة المقبل في الجولة الثانية لمجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وسجل أهداف الأهلي وليد أزارو هدفين وأحمد الشيخ هدف. بينما سجل هدف بني سويف أحمد عبد الرازق في الدقيقة 88.

واعتمد ريني فايلر المدير الفني للأهلي في بداية المباراة على تشكيل به العديد من التغييرات لمنح البدلاء فرصة للمشاركة وإراحة الأساسيين قبل مواجهة الهلال السوداني.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

المرمى: شريف إكرامي.

الدفاع: عمار حمدي – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – محمود وحيد.

الوسط: حسام عاشور – أليو ديانج – وليد سليمان.

الهجوم: أحمد الشيخ – وليد أزارو – حسين الشحات.

وانطلق اللقاء بمستوى متوسط من الجانبين مع سيطرة الأهلي على الكرة واعتماد بني سويف على الهجمات المرتدة.

وانطلق أليو ديانج في الدقيقة 16 بعدما قطع الكرة ومررها إلى حسين الشحات الذي أعداها إلى لاعب منتخب مالي ليسدد بقوة ويبعدها حارس المرمى.

وعاد مرة أخرى مستوى المباراة للانخفاض وحاول الأهلي تنشيط الهجوم في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول لهز شباك بني سويف لكن الشوط انتهى بالتعادل السلبي.

مع انطلاق الشوط الثاني دفع فايلر مدرب الأهلي بالثنائي أحمد فتحي وجيرالدو بدلا من عمار حمدي ووليد سليمان.

وظهر الأهلي بشكل هجومي أقوى من الشوط الأول وزادت المحاولات الحمراء على مرمى بني سويف.

ليسفر ضغط الأهلي عن الهدف الأول في الدقيقة 67 بتسديدة صاروخية من وليد أزارو بقدمه اليسرى من أمام منطقة الجزاء.

وواصل الأهلي ضغطه القوي على بني سويف واخترق أحمد الشيخ خط الدفاع وسدد الكرة بقدمه اليمنى في الشباك مسجلا الهدف الثاني للفريق الأحمر في الدقيقة 69.

وأجرى فايلر التغيير الثالث بنزول مروان محسن بدلا من حسين الشحات.

وحصل وليد أزارو على ركلة جزاء في الدقيقة 85 بعد عرقلته داخل منطقة الجزاء.

وتقدم مروان محسن لتسديد الركلة وأهدرها بعدما تصدى لها كريم محفوظ حارس بني سويف.

وقبل نهاية المباراة قطع لاعبو بني سويف الكرة وانطلقوا في هجمة مرتدة لتصل الكرة إلى أحمد عبد الرازق الذي سدد بطريقة رائعة مسجلا هدف فريقه الوحيد في المباراة.

ورد الأهلي مرة أخرى وانطلق في هجمة سريعة لتصل الكرة إلى أزارو داخل منطقة الجزاء الذي وضعها بسهولة في شباك بني سويف مسجلا الهدف الثالث.































































































































































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