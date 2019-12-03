ملامح من فوز الأهلي على بني سويف.. كثافة هجومية وقوة ديانج في الوسط

انتصار جديد للأهلي مع مدربه السويسري ريني فايلر وهذه المرة في كأس مصر.

الأهلي فاز على بني سويف في دور الـ32 لكأس مصر، ليتأهل الفريق الأحمر لثمن نهائي البطولة.

وأنهى الأهلي الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي، قبل أن ينهي اللقاء فائزا بنتيجة 3-1.

وحرص فايلر خلال المباراة على الدفع بمجموعة من اللاعبين البدلاء لتجهيزهم ومنح الأساسيين فرصة للراحة قبل مواجهة الهلال السوداني يوم الجمعة في دوري أبطال إفريقيا.

ويستعرض معكم FilGoal.com أبرز الملامح الفنية للأهلي في مباراة بني سويف.

قلة الحلول في الشوط الأول

رغم سيطرة الأهلي على الكرة في معظم أوقات الشوط الأول إلا أن لاعبو الفريق الأحمر افتقدوا الإيجابية على مرمى بني سويف في الكثير من الفرص.

وفي الشوط الأول كان للأهلي محاولة واحدة فقط مكتملة على مرمى بني سويف عن طريق أليو ديانج.

ولم تكتمل باقي محاولات الأهلي في الشوط الأول على مرمى بني سويف لينتهي بالتعادل السلبي.

كثافة هجومية في الشوط الثاني

ومع تغييرات فايلر في انطلاق الشوط الثاني بنزول الثنائي أحمد فتحي وجيرالدو بدلا من عمار حمدي ووليد سليمان ظهر الأهلي بشكل أخطر على مرمى بني سويف.

وكلما استلم أحمد فتحي أو محمود وحيد الكرة على طرف الملعب كان ينطلق 5 لاعبين دفعة واحدة نحو منطقة جزاء بني سويف وهو ثلاثي الهجوم الشيخ وأزارو وجيرالدو ومعم الشحات وأليو ديانج.

ما أدى إلى صنع خطورة للأهلي على مرمى بني سويف وتسجيل 3 أهداف.

الأهلي في الشوط الثاني كان له 4 محاولات ناجحة على مرمى بني سويف سجل منها 3 أهداف.

نشاط الأطراف

في الشوط الأول لم تظهر أطراف الأهلي بنشاط كبير سواء الجبهة اليمنى وبها الثنائي عمار حمدي وأحمد الشيخ، أو اليسرى للثنائي الشحات ومحمود وحيد.

ومع تبديلات فايلر ونزول فتحي أصبحت الجبهة اليمنى أكثر نشاطا بين فتحي والشيخ.

وبمشاركة جيرالدو للعب أمام محمود وحيد في الجبهة اليسرى ظهر الأهلي نشيطا من هذه الجهة.

قوة ديانج في وسط الملعب

لاعب وسط منتخب مالي قدم مستوى جيد في وسط ملعب الأهلي أمام بني سويف بمشاركته بجانب حسام عاشور.

ديانج كان ثاني أكثر لاعب في المباراة يستخلص الكرة (14 مرة) بعد ياسر إبراهيم (17 مرة).

كذلك كان هو ثاني أكثر لاعب يستلم الكرة بنجاح في المباراة (64 مرة) وجاء بعد حسام عاشور الأكثر بـ(71 مرة).

وليكمل مستواه الجيد كان ديانج أكثر من حاول على مرمى بني سويف من لاعبي الأهلي برصيد 5 محاولات.

عودة المهاجم لتسجيل الأهداف

سجل أزارو هدفين في مرمى بني سويف لأول مرة له مع الأهلي منذ 195 يوما.

وبثنائية أزارو في شباك بني سويف يكون مهاجم الأهلي الصريح سجل لأول مرة منذ عودة الدوري واستئناف الفريق الأحمر لمبارياته.

وبعد عودة الدوري فاز الأهلي على الجونة برباعية ولم يسجل منها مهاجم الفريق وقتها أي أهداف.

كذلك خسر الأهلي أمام النجم الساحلي التونسي 1-صفر في دوري أبطال إفريقيا ولم يسجل أهدافا.









































































































































































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