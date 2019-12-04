بالفيديو - مانشستر سيتي يعود للانتصارات برباعية في بيرنلي

الأربعاء، 04 ديسمبر 2019 - 00:07

كتب : FilGoal

جابرييل جيسوس - مانشستر سيتي - بيرنلي

عاد مانشستر سيتي إلى الانتصارات من جديد بعدما انتصر على بيرنلي برباعية نظيفة في الجولة 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

السماوي دخل اللقاء بعد مباراتين بلا فوز إذ تعادل الجولة الماضية مع نيوكاسل 2-2، وقبلها مع شاختا دونيتسك في دوري أبطال أوروبا بهدف لمثله.

لكن ثنائية من جابرييل جيسوس وصاروخية من رودري ثم هدف من رياض محرز منحوا المدرب بيب جوارديولا الثلاث نقاط والارتقاء إلى وصافة الترتيب.

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مانشستر سيتي رفع رصيده إلى 32 نقطة بالتساوي مع ليستر سيتي بفارق الأهداف عن الثعالب.

أما بيرنلي فتوقف رصيده عند 18 نقطة في المركز الـ11.

جابرييل جيسوس نجم اللقاء هز الشباك مبكرا مع الدقيقة السادسة ولكن الهدف ألغي بداعي التسلل.

ومع الدقيقة 23 عاد البرازيلي ليهزها من جديد ولكن هذه المرة اُحتسبت تسديدته الرائعة التي أطلقها بباطن القدم R2.

وفي الشوط الثاني وبعد مرور 5 دقائق فقط أضاف جيسوس ثاني الأهداف مستغلا تمريرة عرضية داخل منطقة الجزاء.

وأطلق رودري رصاصة الرحمة على أصحاب الأرض من صاروخية رائعة لا تصد ولا ترد من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 68.

وسيتي لم يكتف بذلك إذ أعلنت تسديدة بيمين رياض محرز رابع الأهداف في الدقيقة 87، قبل أن يسجل روبي برادي هدف الشرف لبيرنلي من تسديدة داخل منطقة الجزاء بعدها بدقيقة واحدة.

وبات الفارق بين سيتي وليفربول 8 نقاط بانتظار مواجهة الريدز في الدربي مع إيفرتون يوم الأربعاء.

وفي وقت سابق وبنفس الجولة تخطى كريستال بالاس نظيره بورنموث بهدف دون رد سجله جيفري شلوب في الدقيقة 76.

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