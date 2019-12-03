ماذا فعل كارتيرون عندما واجه الزمالك من قبل.. 3 مواجهات سابقة

الثلاثاء، 03 ديسمبر 2019 - 00:59

كتب : FilGoal

باتريس كارتيرون

لم يخسر باتريس كارتيرون أمام الزمالك في ثلاث مواجهات سابقة، والآن يتولى المدير الفني الفرنسي قيادة الفريق خلفا لـ ميلوتين سيريديوفيتش "ميتشو".

وأعلن نادي الزمالك رسميا عن قيادة كارتيرون الفريق الأول على أن يصل إلى القاهرة غدا الثلاثاء.

وسبق لكارتيرون العمل في مصر مع ناديي وادي دجلة في الفترة من يناير 2016 إلى نوفمبر من العام نفسه، كما قاد الأهلي من يونيو 2018 إلى نوفمبر من العام ذاته.

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افتتح كارتيرون مواجهاته مع الزمالك في 8 يونيو 2014 عندما قاد مازيمبي في دور المجموعات وفاز الفريق الكونغولي بهدف دون رد.

وفي مباراة الإياب في مصر تعادل الزمالك مع مازيمبي سلبيا بدون أهداف.

وأخر مواجهات كارتيرون مع الزمالك كانت وقت قيادته لـ وادي دجلة في فبراير 2016 وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وبذلك لعب كارتيرون أمام الزمالك 3 مباريات فاز في واحدة وتعادل مرتين وسجلت فرقه هدفين واستقبلت هدفا واحدا.

ونجح كارتيرون خلال مسيرته الإفريقية في التتويج بلقبي دوري أبطال إفريقيا موسم 2014 - 2015 مع مازيمبي، كما توج مع الرجاء المغربي بلقب السوبر الإفريقي.

ومن المقرر مواجهة الزمالك لفريق الترجي يوم 14 فبراير في الدوحة ضمن مباراة السوبر الإفريقي.

ما هي التشكيلة الأفضل للزمالك مع كارتيرون؟

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