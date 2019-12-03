رسميا - كارتيرون مديرا فنيا لـ الزمالك

الثلاثاء، 03 ديسمبر 2019 - 00:23

كتب : FilGoal

الترجي - الأهلي

أعلن نادي الزمالك بشكل رسمي تعيين باتريس كارتيرون مديرا فنيا لـ الفريق.

مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور اجتمع مع المدرب الصربي ميلوتين سيريديوفيتش "ميتشو"، قبل أن يتم الاتفاق على إنهاء العقد بين الطرفين.

الزمالك لم ينتظر طويلا ليعلن مباشرة تعاقده مع الفرنسي كارتيرون خلفا لـ ميتشو.

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وقرر مجلس إدارة الزمالك تعيين كارتيرون، على أن يصل المدرب إلى القاهرة يوم الثلاثاء، حسبما أعلن النادي عبر موقعه الرسمي.

ويعاون كارتيرون الثنائي سامي الشيشيني وأمير عبد العزيز كمدرب مساعد، حسبما انفرد FilGoal.com في وقت سابق، إلى جانب تواجد اليوناني أنطونيو كمدرب أحمال للفريق.

كارتيرون صاحب الـ49 عاما تولى تدريب الأهلي في يونيو 2018 بعقد يمتد لعامين، وقاده لنهائي دوري الأبطال 2018 لكنه خسر أمام الترجي التونسي بمجموع 4-3 في المباراتين ثم ودع البطولة العربية ليقال في 23 نوفمبر من نفس العام.

وتولى الفرنسي بعد ذلك تدريب الرجاء المغربي في 31 يناير 2019 وتوج بعد شهرين بلقب كأس السوبر الإفريقي على حساب الترجي وتعد تلك هي المرة الثانية التي يفوز بها الفريق المغربي بذلك اللقب في تاريخه.

ويستعد الزمالك لمواجهة الشرقية يوم الأربعاء في دور الـ 32 من كأس مصر.

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