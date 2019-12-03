خاص عمرو عبد السلام مدربا لحراس مرمى الزمالك في الجهاز الجديد

الثلاثاء، 03 ديسمبر 2019 - 00:14

كتب : FilGoal

محمد عواد - الزمالك - إنبي

استقر مجلس إدارة نادي الزمالك على تعيين عمرو عبد السلام حارس مرمى الفريق الأسبق في منصب مدرب حراس المرمى في الجهاز الفني الجديد.

وعلم FilGoal.com من مصدر داخل الزمالك أن مرتضى منصور رئيس النادي أبلغ اللاعبين بالتوصل لاتفاق مبدئي مع باتريس كارتيرون لقيادة الفريق خلفا لـ ميلوتين سيريديوفيتش "ميتشو" مدرب الفريق الحالي. (من هنا)

وسبق لعمرو عبد السلام تولي منصب مدرب حراس المرمى في الإنتاج الحربي في 2017 وسبق له العمل في منتخبات الناشئين.

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وبدأ عبد السلام التدريب في قطاع الناشئين بالزمالك فترة محمود سعد، بعد ذلك عمل في فريق طلائع الجيش، وكان مع منتخب الشباب فترة ربيع ياسين.

وكان FilGoal.com قد علم من مصدر داخل الزمالك عن استقرار النادي على ضم سامي الشيشيني وأمير عبد العزيز للجهاز الفني للجديد. (من هنا)

وكان الصربي باجيك دراجان هو مدرب حراس مرمى الزمالك في الجهاز الفني الحالي.

وكشف محمد حبشي وكيل أعمال ميتشو عن التوصل لاتفاق مع النادي على رحيل المدرب.

وكان الزمالك قد تعرض للخسارة في أخر مباراتين أمام إنبي في الدوري المصري ومازيمبي في دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الزمالك مساء غد الأربعاء أمام الشرقية في دور الـ32 من بطولة كأس مصر والمقرر إقامتها على استاد القاهرة.

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