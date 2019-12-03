إلى الصدارة.. حجازي يغيب عن انتصار قاتل لـ وست بروميتش أمام بريستون

الثلاثاء، 03 ديسمبر 2019 - 00:13

كتب : FilGoal

أحمد حجازي - وست بروميتش ألبيون

جلس محترفنا المصري أحمد حجازي على مقاعد بدلاء فريقه وست بروميتش ألبيون أمام بريستون.

وست بروميتش انتصر على بريستون بهدف مقابل لا شيء في الجولة الـ 19 من دوري الدرجة الأولى في إنجلترا.

حجازي جلس على مقاعد البدلاء ولم يشارك في المباراة.

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هدف انتصار وست بروميتش القاتل جاء في الدقيقة 90 عن طريق تشارلي أوستن من علامة الجزاء.

انتصار وست بروميتش ألبيون هو الخامس على التوالي للفريق في مسابقة الدوري.

ووصل وست بروميتش للنقطة 42 ليعتلي صدارة الدوري بفارق نقطتين عن الوصيف ليدز يونايتد.

بينما تجمد رصيد بريستون عند النقطة 31 في المركز السادس.

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