انتهت جلسة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مع لاعبيه بشكل إيجابي، بعدما حصل اللاعبون على وعد بحل أزمة المستحقات المتأخرة.

وحصل اللاعبون على وعد من مرتضى منصور بالحصول على جزء من مستحقاتهم خلال الفترة الجارية.

على أن يحصل اللاعبون على دفعة ثانية بعد 10 أيام.

وطلب رئيس الزمالك من اللاعبين إبلاغ المدير المالي بالمستحقات المادية المتأخرة.

في إطار آخر، طلب اللاعبون التوسط لحل أزمة فسخ حمدي النقاز ظهير الفريق لعقده من طرف واحد.

وتعهد بعض اللاعبين بالتحدث مع النقاز من أجل حل الأزمة، مع توسط التونسي فرجاني ساسي بشكل خاص للتحدث معه.

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