بيان رسمي من الزمالك ردا على "غلق بوابات النادي على اللاعبين"

الإثنين، 02 ديسمبر 2019 - 23:17

كتب : FilGoal

إنبي - الزمالك

أصدر نادي الزمالك بيانا رسميا نفى من خلاله ما تردد حول "غلق بوابات النادي أمام اللاعبين".

وقال الزمالك في بيانه: "يؤكد نادي الزمالك إن كل الأنباء التي ترددت عبر المواقع اليوم عن غلق بوابات النادي على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، عارية تماما من الصحة وكاذبة وليست لها أي علاقة بالحقيقة".

وأوضح النادي "من المعتاد غلق البوابات في أثناء تدريب الفريق الأول، حفاظا على التركيز للاعبين خلال المران".

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وأشار الزمالك في بيانه إلى "النادي سيصدر بعد قليل فيديو للرد على هذه المزاعم".

وانتشرت في الساعات القليلة الماضية تقارير صحيفة تزعم بـ"حبس لاعبي الزمالك داخل النادي"، وهو ما نفاه الزمالك في بيانه الرسمي.

ويستعد الزمالك لمواجهة الشرقية يوم الأربعاء في دور الـ 32 من كأس مصر.

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